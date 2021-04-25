Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились провести еще одну встречу этим летом
В субботу он посетил Полесский радиационно-экологический заповедник, где отвечая на вопросы журналистов, правитель рассказал подробности недавних переговоров с Путиным.
"Главное для нас ... – людям дать работу и экономика. Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне правительства. А потом мы встретимся еще, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС подпишем. Вот такая вот тактика", - сказал Лукашенко. Видеофрагмент показали в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу, ссылается interfax.by
10:09 25/04/2021
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