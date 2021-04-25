Лукашенко вчера во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника раскрыл подробности плана «заговорщиков» о «перевороте» в стране, передает БелТА.





По словам самозванца, «заговорщики» разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение узурпатора на параде 9 мая. Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи.





Затем рассматривалось нападение на кортеж Лукашенко. Для этого «мятежниками» даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы, рассказал Лукашенко. Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.





По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию Таракана. На уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн.



