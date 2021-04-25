







Президент США Джо Байден выполнил свое предвыборное обещание и официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.





"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению", - говорится в заявлении президента Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.





"Мы чтим память жертв Mets Yeghern (великой резни), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей. Мы помним, чтобы оставаться бдительными в отношении разъедающего влияния ненависти во всех ее формах", - подчеркнул президент США.





"Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы уважаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось", - заявил Байден.





Ранее все предшественники Байдена на посту президента США избегали в своих заявлениях слова "геноцид", опасаясь ухудшения отношений с Турцией. Они предпочитали использовать термин Mets Yeghern, и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Но Сенат и Палата представителей конгресса США в декабре 2019 года приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом. Хотя эти резолюции не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер, в мире они были приняты с воодушевлением, как еще один шаг к официальному признанию геноцида.





До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 млн человек. В 1915 году в результате депортации и систематических убийств погибли до 1,5 млн армян. Правительство Турции признает факт их массовой гибели, но считает завышенным число жертв, поэтому выступает против использования термина "геноцид". По мнению Анкары, гибель армян была следствием гражданской войны, в которой в большом количестве гибли и турки.





Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

Премьер Армении от имени армянского народа поблагодарил президента США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил благодарственное письмо президенту США Джо Байдену по случаю того, что он назвал события 1915-1923 годов в Османской империи "Геноцидом армян". Пашинян обнародовал текст письма на своей странице в Facebook.





"Ваше Превосходительство, Народ Армении и армяне всего мира с большим энтузиазмом восприняли Ваше послание об официальном признании и осуждении Геноцида армян, совершенного Османской империей в 1915-1923 гг. Высоко ценю Вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути восстановления истины и исторической справедливости, неоценимой поддержкой потомкам жертв Геноцида армян.





Хочу особо отметить также принятые в 2019 году обеими палатами Конгресса США резолюции о признании Геноцида армян и констатировать, что Вашим посланием процесс признания в США Геноцида армян достиг своей цели.





Признание Геноцида армян важно не только в плане уважения памяти 1,5 млн невинных жертв, но и предотвращения повторения подобных преступлений.





Для Республики Армения признание является как вопросом восстановления истины и исторической справедливости, так и вопросом безопасности, особенно в свете событий, произошедших в нашем регионе в прошлом году.





Полностью разделяю Вашу мысль: "Если мы полностью не признаем, не чтим память и не учим наших детей о геноциде, слова "Никогда больше" теряют свой смысл".





Многоуважаемый господин Байден, признание Соединенными Штатами Геноцида армян является востребованным посланием международному сообществу и подтверждает верховенство прав человека и ценностей в международных отношениях. С этой точки зрения это воодушевляющий и вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое и толерантное международное общество.





Прошу принять, Ваше Превосходительство, уверения в моем глубоком к Вам уважении".

Турция негодует и грозится признать "геноцид индейцев"

Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году основано на популизме, Турция отвергает его, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.





"Политический авантюризм - это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал Чавушоглу в Twitter.





В Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, комментируя заявление Джо Байднан, отметили, что президент США, использовав слово "геноцид" по поводу событий 1915 года, допустил большую ошибку по отношению к Турции. "Вместо того чтобы утверждать претензии армянской диаспоры, Байден должен был призвать к расследованию данных событий. США должны понимать, что это серьезный удар по отношениям Анкары и Вашингтона и заявления Байдена не останутся без последствий. В Турции не было никакого геноцида против армян и заявления Байдена не имеют никакой юридической основы", - заявили в Администрации президента.





Искажение исторических фактов в заявлении Президента США Джо Байдена по событиям 1915 года вызывает сожаление.





Ранее руководство Турции неоднократно предупреждало США, что признание геноцида армян только навредит отношениям двух стран.





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2019 года осудил решение Сената и Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян и пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик, используемую ВВС США, а также изменить статус для базы Куреджик, на которой развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны (ПРО).





Кроме того, Эрдоган заметил, что Турция вполне может признать геноцидом массовые убийства в США коренного населения - индейцев. "Наш парламент может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США", - сказал президент Турции и призвал США "не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики".





Накануне, как сообщалось, президент США Джо Байден заранее проинформировал по телефону своего турецкого коллегу о своем намерении сделать заявление о геноциде, заявив при этом о стремлении развивать отношения с Турцией - союзником США по НАТО.





Отношения между Турцией и Арменией в данный момент крайне напряженные. Турция открыто поддержала действия Азербайджана, который в прошлом году начал наступление в Нагорном Карабахе, в результате которого значительная часть этого региона, находившегося более 30 лет под армянским контролем, перешла под контроль Баку.

Азербайджан: это историческая ошибка США, которые потакают Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал "исторической ошибкой" заявление Джо Байдена о геноциде армян.





Глава государства подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым. В ходе беседы президент Алиев сказал, что данное заявление нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе.





Он отметил, что Азербайджан всегда был на стороне Турции. Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку и его позицию по данному вопросу. Он также отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан.





Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах.





МИД Азербайджана в своем заявлении в ответ на решение президента США признать геноцид армян обратил внимание на то, что "те, кто политизирует так называемый "геноцид армян", умалчивают о массовых убийствах более 500 тысяч человек армянскими вооруженными формированиями в тот период, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана".





"В то время как события 100-летней давности представляются в искаженной форме, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов. События 1915 года должны быть расследованы не политиками, а историками. Однако, как известно, Армения, которая хочет скрыть произошедшее и пытается изобразить себя угнетенной страной, не приняла предложение Турции расследовать события того периода путем создания совместной исторической комиссии. Попытки фальсифицировать и переписать историю, а также использовать ее для политического давления недопустимы", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.



