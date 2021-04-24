Лукашенко рассказал подробности раскрытого заговора о госперевороте





Александр Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков о перевороте в стране, соответствующие заявления белорусский лидер сделал в субботу, общаясь с журналистами в ходе визита в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, пишет Sputnik.





Замыслы мятежников

Первоначально покушение на Лукашенко было запланировано во время торжественных мероприятий 9 мая. Но позже нападение показалось злоумышленникам непосильным, и от такого замысла они отказались, рассказал он.





Также среди сценариев рассматривалось засада и атака на президентский кортеж. По словам Лукашенко, такой вариант также навряд ли мог быть действенным, потому что автомобили движутся с большой скоростью и вероятность поразить их крайне мала.





Согласно третьему сценарию, вооруженные группы должны были взять штурмом одну из загородных резиденций президента Беларуси. На всю операцию выделялось 10 миллионов долларов, один миллион – на снайпера.





"Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Мы контролировали их каждый шаг", – заверил Лукашенко.





Внешность обманчива





По словам Лукашенко, в роли продажного генерала для сговора с мятежниками выступил сотрудник спецслужб. Именно через него задержанные собирались поднять против власти армию.





Задавая вопрос, журналисты рассказали, что многие ставят под сомнение внешность представленных убийц, мол, не выглядят они как террористы и наемники. На мнение скептиков Лукашенко ответил, что теракт и покушение на представителей власти заговорщики не собирались исполнять лично.





"Конечно, мне смешно: Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы", – рассказал Лукашенко.





По египетскому сценарию





По мнению Александра Лукашенко, покушения 9 мая могло быть устроено по примеру убийства египетского президента Анвара Садата. В октябре 1981 года во время военного парада в Каире, группа заговорщиков выпрыгнула из грузовика, метнула гранату и открыла стрельбу в сторону трибуны.





Также в планах у заговорщиков был вариант по отключению энергетической инфраструктуры Минска. А следом – массированная хакерская атака.





Среди деталей отдельно Александр Лукашенко отметил, что злоумышленники планировали блокировать Минск вместе с находящимися в столице подразделениями ОМОНа, внутренних войск, милиции и госбезопасности.





"Все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна", – резюмировал Лукашенко.





Черный список террора





По словам Лукашенко, задержанных участников террористических групп –несколько. Некоторые из них были представлены в прессе, других "светить" не стали. Но это все звенья одной цепи. Они собирались интернировать, как минимум, 30 белорусских чиновников.





"Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать", – отметил Лукашенко.















