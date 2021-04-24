Байнет – о «супердекрете» Лукашенко: «Эффект будет равен нулю»

Игорь Ильяш, обозреватель:





«Супердекрет Лукашенко – это попытка легализации правительственной хунты. Только вместо громоздкого Всебелорусского народного собрания, о чем речь шла в феврале, дело ограничится компактным Совбезом. В случае, «если завтра нет Лукашенко», вся власть переходит к Совету безопасности, который сможет сразу ввести чрезвычайное или военное положение в стране.





Понятно, чего хочет добиться этим декретом сам Лукашенко – гарантий для своей семьи и ближайшего окружения. Но в действительности эффект от подобного решения будет равен нулю.





1) Декрет противоречит действующей Конституции, ведь по Конституции, если президент не может исполнять свои обязанности, то его полномочия переходят к премьер-министру. Поэтому с юридической точки зрения значение подобного документа ничтожно.





Если случится, что «завтра нет Лукашенко», то все декреты и указы правителя потеряют всякий смысл – они не будут стоить той бумаги, на которой написаны. Все будет зависеть исключительно от того, на чьей стороне окажется в этот момент сила – на стороне народа или генералов правительственной хунты. Таков закономерный результат долгосрочного правового дефолта.





2) Декрет не обезопасит Лукашенко от дворцового переворота. Думаю, даже наоборот – подобные риски только вырастут. Ведь в случае смерти Лукашенко Совбез получает НЕОГРАНИЧЕННУЮ власть в стране. Поэтому если у кого из членов Совета безопасности внезапно проснутся политические амбиции, то декрет Лукашенко станет для них безумным соблазном – теперь можно будет в одно мгновение сорвать джекпот».





Алесь Пилецкий, журналист:





«Лукашэнка ў выпадку небяспекі для Лукашэнкі паабяцаў перадаць уладу ў краіне органу, якім кіруе Лукашэнка.





З усім іншым у гэтай краіне адбываецца прыкладна тое ж самае».





Владимир Некляев, экс-кандидат в президенты:





«Лукашэнка пра свой «самы важны за ўсе гады ўлады» дэкрэт: «Скажыце, калі заўтра няма прэзідэнта, вы гарантуеце, што ўсё будзе нармальна? Не. Таму на гэты выпадак я падпішу ў найбліжэйшыя дні дэкрэт, як будзе выбудаваная ўлада ў Беларусі.





Прэзідэнта застрэлілі — на заўтра Рада бяспекі будзе надзелена паўнамоцтвамі. Трэба ўводзіць надзвычайнае становішча імгненна, аж да ваеннага, калі хтосьці на мяжы варушыцца».





Вось так.





А вы як думалі?





Па Канстытуцыі?..





Стварыў ваенную хунту, і калі раптам самому давядзецца сыйсці – улада застаецца ў руках хунты».





Павел Усов, политолог:





«Передача широких политических полномочий Совету Безопасности РБ, по факту означает введение коллективного военного управления в стране. В то же время мы имеем дело с фундаментальным изменением структуры политической системы Беларуси, что требует внесения поправок в конституцию страны через референдум.





В конституции ни данный орган (СБ), ни его функции не прописаны, что означает полное неконституционное управление государством.





Если же под эти изменения будет проведен референдум в 2021 году, то Беларусь пойдет по казахскому сценарию транзита власти. Лукашенко уйдет на должность секретаря СБ при сосредоточении там всех полномочий, при наличии слабого декоративного президента».









Андрей Елисеев, политолог:





«Суть чрезвычайного декрета: угроза прокремлевской хунтой. Суть чрезвычайного декрета – в следующих трех элементах:





◉ Автоматически вводится чрезвычайное, а то и военное положение («Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется»).





◉ Власть переходит к лояльным лицам в виде Совбеза.





◉ Совбез при необходимости санкционирует привлечение России.





Хоть про Россию напрямую и не говорится, нет сомнений, что при насущной необходимости «стабилизировать» ситуацию в стране решение о российском привлечении будет одним из первых, если не первым решением Совбеза.





Итого, Лукашенко принял решение, что в случае его преждевременного насильственного устранения режим из персоналистского военного автоматом становится коллегиальным военным (то есть, хунтой) с дальнейшей подстраховкой со стороны Кремля».