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— Цены на углеводородное сырье — нефть, газ. Кооперация. Все время у нас была тягомотина: кто кого? Они побольше, помощнее: «Мы приватизируем, давайте, присоединяйте, включайтесь» — внутрь каких-то их холдингов, в основном частных. У нас эти предприятия, которые они хотели видеть внутри своих холдингов, — государственные. У нас одно отношение к приватизации, у них — другое. Договорились, что не надо нам друг друга трясти не то за шиворот, не то за грудь. Нам надо кооперироваться, — рассказал Лукашенко (цитата по «Беларусь 1»), пишет TUT.BY.





Он добавил, что они «в конкретику окунулись» и решили «на основе кооперации вдохнуть во многие производства новую жизнь».





— В этом суть интеграции — опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить-душить.





К примеру, долго обсуждалась проблема производства интегральных схем: подобная продукция нужна при производстве широкого спектра техники — от гражданской до военной. По словам Лукашенко, президент России заявил о готовности совместно развивать соответствующие производства в России и Беларуси.





В этом плане, отметил Лукашенко, россияне смогли, например, сделать гиперзвуковое оружие и превзойти в этом вопросе другие страны.





— Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации — скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь, — сказал он.





О чем еще шла речь на переговорах Лукашенко и Путина





Лукашенко опроверг, что «ездил сдавать суверенитет».





— Даже речи об этом не шло. И сегодня им хочется нас толкнуть на этот путь. Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно. Я уже сколько раз говорил: я — первый президент нашей независимой Беларуси, нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы.





Он также заявил, что о военных базах речь не шла.





— Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?





Он подчеркнул, что у Беларуси и России совершенно другая стратегия в рамках ОДКБ.





— Наша зона ответственности — белорусской армии — запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?





Он добавил, что Запад больше волнует, что Беларусь и Россия объединят военные усилия.





— И даже если базы… Журналисты молодцы (это я вчера или сегодня услышал): слушайте, а что мы паримся по поводу того, что в Беларуси будут чьи-то базы — российские, китайские, японские или еще, может быть, чьи-то? А в Германии чьи базы? Американские. А в Польше, Румынии чьи базы — американские. Так что вы нам лапшу на уши вешаете, что мы независимость потеряем, еще что-то. Вы же их уже создали, они у вас там. Они просто боятся, чтобы мы, не дай бог, с россиянами не договорились и не объединили наши военные усилия. Но мы даже об этом не говорили, — подчеркнул он.





Александр Лукашенко считает, что даже если бы Беларусь и Россия просто начали говорить на эту тему, то это также было бы подарком для оппонентов.





— Для того, чтобы они вышли и на улицах кричали, что Россия захватила Беларусь. Видите, борцы за независимость, а черт знает где сидят. И они себя показали, за какую они независимость и куда они хотят нас привести. Это не Лукашенко наметил планы сдачи Беларуси, это они уже ее предают. Они сбежали в свое время туда, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.





Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла в Москве вечером 22 апреля. Переговоры длились почти 4 часа. Подхода к прессе по их итогам не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политики обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.



