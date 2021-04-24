Председатель Совета Безопасности - президент Беларуси. Фото: belta.by





Председатель Совета Безопасности - президент Беларуси. В списке постоянных членов Совбеза - восемь человек: премьер-министр Роман Головченко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, пишет kp.by.





Члены Совета Безопасности - председатели Верховного Суда, КГК, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, Генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны.





Напомним, 24 апреля Александр Лукашенко раскрыл подробности анонсированного важного декрета: в случае смерти президента его полномочия переходят Совету безопасности. Обязанности главы государства будет исполнять премьер-министр, но все решения тайным голосованием Совета безопасности.







