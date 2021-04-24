



РБ, как указал парламентарий, Беларусь остается тем последним рубежом, после чего все раскачается и в России, пишет newsbel.by. Олег Гайдукевич видит еще одну причину, по которой наша страна так интересна Западу – она геополитическая. По его словам, республика занимает важное положение, и она нужна.





В эфире «Беларусь 1» глава ЛДП сказал: «После выборов в стране не удалось организовать блицкриг, переговоры между оппозицией и властью не получились».





Все цветные революции, как заявил депутат, были незаконны. За всеми переворотами всегда стоят Запад, спецслужбы, разведки, большие деньги и 5-я колонна, цель которой – раскачивать ситуацию и манипулировать.





Ранее отмечал Гайдукевич, что в странах, которые «прислушались к советам Запада» в свое время, только кровь и развал. К потере суверенитета и нищете приводят любые советы Запада.



