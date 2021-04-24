+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Посольство России в Беларуси намекнуло главе литовского МИД на маленький член

Посольство России в Беларуси намекнуло главе литовского МИД на маленький член. Официальный твиттер-аккаунт дипломатического представительство ретвитнул пост Габриэлюса Ландсбергиса о том, что Литва в знак солидарности с Чехией вышлет из страны двох российских дипломатов, с хэштегом #SmallDickEnergy (энергия маленького члена).

Габриэлюс Ландсбергис



Тот самый твит посольства России о маленьком члене

Твит собрал сотни реакций, пишет Еврорадио. В основном, граждане России извиняются под ним за действия своего диппредставительства:

— Дорогие граждане других стран! Извините нас, пожалуйста, у нас гопники захватили власть.
— Присоединяюсь к извинениям. Мы каждый раз убираем за ними в подъезде, а они гадят и гадят.

Сам Габриэлюс Ландсбергис ещё не отреагировал на "дипломатию ниже пояса" от российских коллег.

К началу 2021 года отношения с Прагой у Москвы и так были не лучшими. Но в основном споры крутились вокруг сноса советских памятников.

17 апреля 2021 года Прага пошла на открытый конфликт. Как заявили в Чехии, сотрудники российской военной разведки причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице, которые произошли в 2014 году. Причём обвиняются в этом не просто какие-то сотрудники ГРУ, а те самые Александр Петров и Руслан Боширов, которых называют причастными к отравлению "Новичком" Сергея и Юлии Скрипаль.

Конфликт продолжился взаимной высылкой десятков дипломатов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]