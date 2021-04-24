



Лукашенко, обсуждая хендмейд, созданный местными мастерами, и находясь с момента прилета среди вышиванок, пишет Салідарнасць, дал напутствие ремесленникам: «Главное – коммерциализировать».













Также, находясь в регионе, белорусский правитель потребовал от чиновников, как сообщает БЕЛТА, «четкого планирования и расчета в вопросе развития пострадавших от аварии на ЧАЭС территории». И поручил сопровождающим его чиновникам разработать новую программу поддержки Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов.





Сообщается, что особый акцент он сделал на развитии лесного хозяйства, включая лесовосстановление, лесозаготовку, переработку: «Надо здесь построить столько перерабатывающих предприятий, сколько надо. Исходить надо не с точки зрения рабочих мест, а эффективности. И по всем этим трем районам, особенно зоне, мы должны четко определиться».





– Надо в целом определиться, что мы здесь будем делать. Окончательно определиться, что и где будем создавать под инвестиционные проекты. Нельзя бросать эти земли… Мы должны за счет юга Беларуси добавить в самой Беларуси. Это наш резерв, на который мы не обращали внимания. Пришло время и эти земли – однозначно определиться и поднять их. Если мы это не сделаем, нынешнее поколение, никто не сделает еще 35 лет.





Напомним, в 2016-м Лукашенко пообещал за пять лет решить все вопросы загрязненных территорий: «Мы ставим задачу не просто возродить опаленные Чернобылем регионы, а обеспечить их дальнейшее полноценное развитие».