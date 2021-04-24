Политзаключенный Олег Корбан неожиданно вышел на свободу

Политзаключенный Олег Корбан был задержан после обыска в квартире 25 октября 2020 года. Сначала ему присудили 15-суточный административный арест по арт. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), а после его окончания перевели в СИЗО-1, пишет НН.





Сегодня, неизвестно на каком основании судья Малашенко на первом судебном заседании постановила, что суд будет проходить в закрытом режиме.





Олег Корбан родился 4 февраля 1985 года. Был в «Молодом фронте», затем в ОГП. Являлся заместителем председателя Минской городской организации ОГП. Занимал должность председателя Минского городского отделения организации»Молодые демократы».





На президентских выборах 2010 года был руководителем избирательного штаба кандидата Ярослава Романчука по г. Минску.





Еще в 2007 году, будучи членом» Молодого фронта», проходил по уголовному делу по арт. 193-1 УК (Участие в незарегистрированной организации), провел трое суток в тюрьме КГБ, был наказан штрафом.





Вновь задержан в ночь с 19 на 20 декабря 2010 г. после массовой акции протеста. Был обвинен по чч. 1 и 2 ст. 293 УК (организация массовых беспорядков и участие в них). 7 января 2011 года освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.





23 августа 2011 года уголовное дело против него было закрыто «за отсутствием состава преступления».



