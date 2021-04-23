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В Минск не поедет ни он, ни украинская делегация.





Об этом он заявил во время интервью украинскому "4-му каналу".





По его словам, пишет charter97.org, в Минск на переговоры не поедет ни он, ни вообще украинская делегация: "Я туда не поеду. Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина", — объяснил Кравчук.





Он заявил, что Беларусь "политически подотчетна" России.





Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию с лета 2020 года.