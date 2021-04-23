Картина дня: "Домашний" за порог - хлопотное дельц





МАРТ регулировал цены, регулировал да вырегулировался. Подумывает уже о либерализации ценового дирижирования, пишет Officelife.media. Строгую классическую партитуру социально значимых товаров поменяют на нечто другое.





Интересно, что будет с ценами на сахар. Трем сахарным заводам — очередная подмога от государства — кредиты под гарантии правительства.





О ценах на лекарства. Власти придумали, как их сдерживать. Только трудом. Неутомимые участники рейдов и мониторингов не дадут дельцам от фармакопеи наживаться на нашем пошатнувшемся здоровье!





Дело «Домашнего», похоже, приближается к кульминации. Конечно, это будет связано с Уголовным кодексом. По неофициальным данным, задержаны жена и сын Березовского. А денег пока нет. Возможно, реализуется старый добрый трюк: родственники в обмен на деньги. Практиковался еще в старой доброй (и суровой) Англии.





Кстати, при старых-то королях с бунтовщиками особо не церемонились. Ну бывали театрализованные казни. И все. Остальные идите работайте, а то так же сделаем… Но сейчас времена другие. Права человека, гласность. Участникам «Чернобыльского шляха» просто отказали в проведении акции. Ни один человек при этом не пострадал. Наоборот. Проявляется забота о каждом. Этому каждому разрешили пить воду из-под крана. Как прежде…





Не все коту масленица. Первое предупреждение юрлицу «Табакерки» прилетело от МАРТ. Ибо доминирующее положение на рынке к поведению подобающему обязывает.





Под конец надо прописать какую-то мораль. Она проста. Раньше был поедатель личного времени довольно примитивен — телевизор. А сейчас напридумывали разные «тик-токи». Не такие уж они примитивные. И оторваться трудно. А вы сделайте усилие! На улице весна. Можно надеть кроссовки и гонять во всю мощь. К сожалению, не у всех получается. Но немного терпения и регулярных тренировок. Все тогда получится!