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Навальный заявил о прекращении голодовки

Российский политик Алексей Навальный объявил, что прекращает голодовку. Об этом говорится в посте в его инстаграме.


«С учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», — написал Навальный.

Он держал голодовку с 31 марта, напоминает Дождь.

Навальный поблагодарил всех за поддержку — он указал, что благодаря этому его дважды осмотрели гражданские врачи, ему проводят исследования и анализы и знакомят с результатами.

Также Навальный указал, что одним из аргументов в пользу прекращения голодовки стало ее объявление другими людьми в знак солидарности с ним, в том числе пострадавшими во время теракта в Беслане.

«У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня. Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания», — сказал Навальный.

Он добавил, что не снимает требования допустить к нему врача, так как у него пропадает чувствительность участков рук и ног.

Во время голодовки Навального перевезли из колонии №2 в Покрове в тюремную больницу во владимирской колонии. Адвокаты сообщали, что ему не оказывают квалифицированную медицинскую помощь — в частности, ему не ставят капельницы с витаминами, на которые он согласился, так как медсестры не могут попасть в вену.
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