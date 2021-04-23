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Официальная версия Кремля: Путин и Лукашенко не обсуждали слияние двух стран

Переговоры Путина и Лукашенко, состоявшиеся накануне в Москве, не преследовали цель выйти на некие прорывные решения, приоритет был отдан экономическому взаимодействию, тема слияния двух стран не затрагивалась, сообщили в Кремле.

"Достаточно длительные были переговоры, был рабочий проговор тем, в основном связанных с экономическим взаимодействием, говорили о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях, в энергетике, по другим сферам, но в основном торгово-экономическое сотрудничество", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

Он подчеркнул, что "это текущие дела, цели выйти на прорывные договоренности не стояло, это обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений".

Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли тема слияния России и Беларуси в одно государство. "Вопрос слияния государств в одно - нет, а вопросы интеграции - это же постоянный процесс, живой механизм - они постоянно на повестке дня", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, тема российской военной базы в Беларуси также не поднималась на переговорах. "Нет", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Переговоры Путина и Лукашенко 22 апреля продлились почти четыре часа. В ходе встречи, по официальной версии, они затронули вопросы "интеграции" в рамках "союзного государства", а также взаимодействие Москвы и Минска в разных сферах, в том числе по линии спецслужб.
Источник: interfax.by
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