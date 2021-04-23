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"Бесплатная" услуга Путина

Еще до прибытия Лукашенко в "столицу родины" эксперты назвали основную цель его визита – получить деньги.

"Бесплатная" услуга Путина
За четверть века Лукашенко умудрился вытянуть из России USD137 млрд, напоминает Андрей Суздальцев, известный тем, что любит вести подсчеты таких вещей. Почему бы белорусскому правителю не выпросить у Москвы еще несколько миллиардов? 

На этот раз Александр Лукашенко прибыл на переговоры с Владимиром Путиным в роли как бы жертвы заговора, предотвращенного благодаря оперативным действиям российского ФСБ и белорусского КГБ. 

О чем Владимир Путин предметно поговорил 21 апреля в ходе своего послания Федеральному собранию, которое, по замечанию Александра Невзорова, «все слушали с одинаковым выражением лиц старых вампиров перед рассветом, когда первый солнечный луч уже на кончике носа».

Разумно ли ссужать средства человеку с плохой кредитной историей, неустойчивым положением, ежедневно подвергающему себя рискам госпереворотов и покушений? В Кремле должны были задаваться этим вопросом – по меньшей мере, начиная с августа 2020 года. И формула ценообразования на взаимные услуги Беларуси и России должна поменяться в соответствии с логикой ситуации.

Лукашенко, разумеется, весьма успешно и довольно долго торговал суверенитетом, пользуясь методом маятниковой политики. Как только маятник прочно завис в восточном положении – для торговли наступили плохие времена. Вот поэтому формула ценообразования и должна поменяться. 

«Суверенитет в обмен на безопасность» – так теперь она формулируется. Лукашенко и его ближний круг сами все сделали для того, чтобы внести эту существенную корректировку в "союзнические" отношения.

Сначала официальный Минск запросил у Москвы журналистов и политтехнологов, благодаря креативу которых свету были явлены "ябатьки". А ведь сколько все – с официозной и независимой стороны – на протяжении последних шести лет рассуждали об информационной безопасности.

Потом Путин по просьбе Лукашенко создал силовой резерв на случай актуализации внешней и/или гибридной угрозы. Физическое воплощение этой угрозы – в виде белорусских граждан – маршировало по улицам в течение четырех месяцев. 

«Давайте проводить больше военных учений», – просил Лукашенко у Путина в сентябре 2020 года, хотя российский президент одергивал собеседника и говорил, что запланированных учений достаточно.

Важный сдвиг во всей этой игре – превращение внутренней гражданской угрозы во внешнюю, перманентную и всеобъемлющую.

В конечном счете Лукашенко был услышан. Российская ФСБ оказала помощь белорусским коллегам, а российский правитель пообещал безопасность «белорусскому народу», выступая перед ФС РФ. 

Следует, наверное, пропустить несколько последующих ходов и маневров этой чрезвычайно остроумной игры для того, чтобы предугадать конечное предложение Путина. Коттедж в Воронеже плюс личные гарантии безопасности. Или что-то вроде того.

Безопасность – базовая услуга, которую государство предоставляет гражданам, а монополия на насилие – один из важнейших синонимов суверенитета. Если Россия сегодня является поставщиком этой услуги для Беларуси, то ей незачем давать Лукашенко деньги. Даже если предположить невозможное: эта услуга совершенно бесплатна.

Так, Александр Лукашенко, проводивший свою избирательную кампанию под лозунгом «суверенитета», превратил это понятие в нечто совершенно противоположное.
Янов Полесский, nmnby.eu
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