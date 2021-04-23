"Бесплатная" услуга Путина

За четверть века Лукашенко умудрился вытянуть из России USD137 млрд, напоминает Андрей Суздальцев, известный тем, что любит вести подсчеты таких вещей. Почему бы белорусскому правителю не выпросить у Москвы еще несколько миллиардов?





На этот раз Александр Лукашенко прибыл на переговоры с Владимиром Путиным в роли как бы жертвы заговора, предотвращенного благодаря оперативным действиям российского ФСБ и белорусского КГБ.





О чем Владимир Путин предметно поговорил 21 апреля в ходе своего послания Федеральному собранию, которое, по замечанию Александра Невзорова, «все слушали с одинаковым выражением лиц старых вампиров перед рассветом, когда первый солнечный луч уже на кончике носа».





Разумно ли ссужать средства человеку с плохой кредитной историей, неустойчивым положением, ежедневно подвергающему себя рискам госпереворотов и покушений? В Кремле должны были задаваться этим вопросом – по меньшей мере, начиная с августа 2020 года. И формула ценообразования на взаимные услуги Беларуси и России должна поменяться в соответствии с логикой ситуации.





Лукашенко, разумеется, весьма успешно и довольно долго торговал суверенитетом, пользуясь методом маятниковой политики. Как только маятник прочно завис в восточном положении – для торговли наступили плохие времена. Вот поэтому формула ценообразования и должна поменяться.





«Суверенитет в обмен на безопасность» – так теперь она формулируется. Лукашенко и его ближний круг сами все сделали для того, чтобы внести эту существенную корректировку в "союзнические" отношения.





Сначала официальный Минск запросил у Москвы журналистов и политтехнологов, благодаря креативу которых свету были явлены "ябатьки". А ведь сколько все – с официозной и независимой стороны – на протяжении последних шести лет рассуждали об информационной безопасности.





Потом Путин по просьбе Лукашенко создал силовой резерв на случай актуализации внешней и/или гибридной угрозы. Физическое воплощение этой угрозы – в виде белорусских граждан – маршировало по улицам в течение четырех месяцев.





«Давайте проводить больше военных учений», – просил Лукашенко у Путина в сентябре 2020 года, хотя российский президент одергивал собеседника и говорил, что запланированных учений достаточно.





Важный сдвиг во всей этой игре – превращение внутренней гражданской угрозы во внешнюю, перманентную и всеобъемлющую.





В конечном счете Лукашенко был услышан. Российская ФСБ оказала помощь белорусским коллегам, а российский правитель пообещал безопасность «белорусскому народу», выступая перед ФС РФ.





Следует, наверное, пропустить несколько последующих ходов и маневров этой чрезвычайно остроумной игры для того, чтобы предугадать конечное предложение Путина. Коттедж в Воронеже плюс личные гарантии безопасности. Или что-то вроде того.





Безопасность – базовая услуга, которую государство предоставляет гражданам, а монополия на насилие – один из важнейших синонимов суверенитета. Если Россия сегодня является поставщиком этой услуги для Беларуси, то ей незачем давать Лукашенко деньги. Даже если предположить невозможное: эта услуга совершенно бесплатна.





Так, Александр Лукашенко, проводивший свою избирательную кампанию под лозунгом «суверенитета», превратил это понятие в нечто совершенно противоположное.