Как уйдет Лукашенко?





Причем три из них подразумевают чуть ли не насильственное его отстранение и лишение полномочий. Итак, рассмотрим варианты, пишет bargu.by





Сценарий первый. Лукашенко уйдет сам

Самый «бескровный» из предполагаемых вариантов. Хотя и не самый вероятный. Заключается в том, что Александр Лукашенко сам, по собственной воле уйдет с поста главы государства. Сложность заключается в том, что, хотя он и говорил, что не держится за власть, факты говорят об обратном.





Сценарий второй. Разбирательство по факту фальсификации выборов

Не менее фантастическая версия, поскольку президент никогда не признает, что выиграл нечестно. Также не признает он факт насилия, превышения власти правоохранителями. А какой-то институт, общественная организация, способные это доказать, в Беларуси не существуют. К международным же Александр Григорьевич просто мало восприимчив.





Сценарий третий. Болезнь

Такой расклад предусматривается, кстати, и законодательно. Но, опять же, необходимо доказать, что состояние здоровья Лукашенко препятствует исполнению его обязанностей главы государства. Ельцинского варианта «я устал, я ухожу» можно не ждать. Сам, по собственной воле Александр Григорьевич с минимальнейшей вероятностью признает, что болен.





Сценарий четвертый. Переворот

Если в противостоянии власти и оппозиции последняя сможет как-то закрепиться, начать побеждать, то объявление досрочных выборов (чтобы избежать переворота, кровавого финала) могло бы спасти ситуацию. Тогда, даже с учетом проигрыша, Лукашенко мог бы сохранить лицо. Уйти достойно.