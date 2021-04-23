Публикация Телеграм-канал а Письма к дочери.





– Знаешь, мне кажется, что белорусские власти сами, как бы это деликатно выразиться… слегка обескуражены успехом, который «Гомельские подвалы» имели у восточного зрителя. (Вместо «слегка обескуражены» больше подошло бы, конечно, другое слово, но мы тут таких слов не употребляем).





По-моему, они планировали что-то более камерное. Уютную такую домашнюю постановку. Ведь когда кое-кто говорил кое-что про Байдена, он же говорил не затем, чтобы Байден это услышал. Потому что… Ну, сказал и сказал человек. Надо же было немножечко усилить драматический эффект. Просто какой может быть в 2021 году приличный заговор без ЦРУ?





Вон, смотри, министр внутренних дел вчера признался, что они из-за этого заговора даже не вводили дополнительных мер безопасности. Ну, правильно. А что такого? Ну, заговор, ну, переворот, ну, подвалы. Большое дело, да? Что, первый раз, что ли? Было ради чего суетиться. На каждый заговор дополнительных мер на напасешься.





А другой министр, вроде бы иностранных дел, удивил еще больше. На днях он сказал, что белорусские власти готовы принять посла США. То есть, у Байдена еще окровавленные мальчики в подвале из глаз не выветрились, а полномочный представитель этого злодея уже желанный гость для белорусского МИДа.





Казалось, бы после такого чудовищного преступления, которое они там у себя задумали, не посла надо зазывать, а выселять то посольство, которое осталось. Чехия вон за меньшее выгнала два десятка российских дипломатов. Но нет. Белорусский МИД сразу готов к взаимоуважительному диалогу.





Ты, кстати, заметь – большое белорусское начальство, в отличие от российского, про подвалы молчит уже который день. То есть, эксперты стабильности, конечно, негодуют, но начальство молчит. Потому что надо же осмыслить последствия.





И вот пока белорусские власти приходят в себя от глобальности и размаха того, что они, оказывается, тут нечаянно затеяли, российский Путин вовсю рассказывает, что его ФСБ сражалось как лев, оберегая союзника. А он же не просто так рассказывает. Он же теперь потребует отдельной благодарности за каждого спасенного из подвала мальчика, вне зависимости от возраста и степени упитанности.





И ладно – благодарности. Что-что, а благодарить Кремль белорусские власти научились виртуозно. Хуже другое. Теперь получается, что от истории про подвалы самим белорусским властям никакой пользы.





Потому что раньше можно же было себя обманывать, что подвалы помогут о чем-нибудь кулуарно поговорить с теми же американцами. (Оно бы все равно никаких разговоров не получилось, но надеяться-то никто не запрещал) А теперь – все. После того надрывного пиара, который устроила вокруг подвалов Россия, какие уже там кулуарные разговоры?





Так что белорусские красауцы старались, старались, а главным бенефициаром их стараний стал Путин. И Запад, получается, подколол, и союзника. А белорусские власти получили взамен только дополнительные неудобства для репутации и ускорение санкций. Сомнительный, надо сказать, профит.