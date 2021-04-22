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Лукашенко призвал Зеленского научиться «вести себя дипломатично»

Александр Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского научиться «вести себя дипломатично» в отношении Донбасса, передает РИА Новости.

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Об этом он заявил во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пояснив, что это лишь одна из претензий к лидеру Украины. Лукашенко также подчеркнул, что если Зеленский желает закончить конфликт в Донбассе, ему следует начать переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее Лукашенко раскритиковал желание властей Украины перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу. Он назвал такое решение «несусветной глупостью», но отметил, что не станет препятствовать задумке Киева.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.
Источник: Лента.Ру
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