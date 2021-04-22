В своем ответе на заявку организаторов Мингорисполком указал несколько причин для отказа: отсутствие договоров с милицией, скорой и коммунальниками, маршрут шествия, который по мнению властей, не соответствует требованию закона, организаторы якобы до получения ответа от властей озвучили маршрут и время сбора участников, что запрещено законом, и, конечно, COVID-19.





«У мэтах прафілактыкі і мінімізацыі распаўсюджвання вострых рэспіраторых інфекцый, у тым ліку выкліканых COVID-19, выканання дзеючых рэкамендацый Міністэрства аховы здароўя, лічым непажаданым правядзенне масавых мерапрыемстваў на тэрыторыі сталіцы», — говорится в ответе городских властей.





По словам Дмитрия Кучука, из всех служб, к которым обратились организаторы, ответ они получили только от скорой.





Ранее глава МВД Иван Кубраков заявил, что милиция будет реагировать на все нарушения вне зависимости от того, разрешат проведение акции или нет.





— Если, конечно, граждане пойдут на несанкционированные акции в этот святой день, что я считаю неправильным и недопустимым, сотрудники будут обеспечивать порядок. Нарушения будут фиксироваться и пресекаться. Мы к этому готовы, — цитирует министра внутренних дел Ивана Кубракова Sputnik.by.





Напомним, представители оппозиции 9 апреля подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Основными лозунгами акции в этом году должны были стать «Остановить правовой Чернобыль!», а также «35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается».





В оргкомитет по подготовке «Чернобыльского шляха» вошли представители Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», штаба Тихановской и движения «За Свободу». Заявку на проведение акции подали трое: сам Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова.





Вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусева. Политика, по словам его близких, задержали в Шклове и доставили в Минск в СИЗО КГБ. Позже оказалось, что политик задержан по «делу о госперевороте».





«Чернобыльский шлях» 26 апреля проходил в Минске каждый год. Обычно участники акции проходили с шествием от проспекта Независимости к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов. Там проходила митинг-молитва и возложение цветов.





«Дело о перевороте»





Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.





— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.





Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».





Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».





ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.





В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.







