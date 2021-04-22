+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Посол США в Беларуси: Лукашенко не удержится, если будет продолжать репрессии

Посол Джули Фишер также отметила усиление зависимости Минска от Москвы.

Посол США в Беларуси: Лукашенко не удержится, если будет продолжать репрессии
Протестующие на улицах белорусской столицы (архивное фото)
Александр Лукашенко вряд ли останется у власти надолго, если продолжит жестко расправляться с оппонентами, заявила в четверг посол США в Минске Джули Фишер, пишет Голос Америки.

Выступая в преддверии переговоров между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным в Москве, Фишер также отметила, что Вашингтон обеспокоен усилением зависимости Минска от Москвы на фоне массовых протестов, которые начались после президентских выборов в августе прошлого года.

Россия поддержала Лукашенко после того, как демонстранты стали протестовать против официальных результатов выборов.

Тысячи людей были задержаны, а большинство представителей оппозиции бежали из страны или попали в тюрьму.

Фишер сказала, что президентство Лукашенко вряд ли продлится долго, если он не наладит контакт с белорусским народом.

«Трудно представить, что это может продолжаться в ближайшем будущем», – сказала посол во время визита в Литву, где она планирует встретиться с белорусскими продемократическими активистами.

«Динамика протестов изменила доверие к режиму в Беларуси. Я не верю в устойчивость правительства, которое пренебрегает волей народа и так откровенно ее игнорирует», –добавила она.

«Мы наблюдаем ослабление суверенитета и независимости Беларуси, и это беспокоит США», – сказала Фишер.

У США не было посла в Беларуси с 2008 года. Фишер была назначена на пост в декабре, но еще не представила верительные грамоты в Минске.

«Мы считаем, что в Беларуси есть огромные экономические возможности для Запада. Но в нынешних условиях очень трудно представить, как их можно реализовать», – отметила Фишер.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]