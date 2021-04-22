Александр Лукашенко вряд ли останется у власти надолго, если продолжит жестко расправляться с оппонентами, заявила в четверг посол США в Минске Джули Фишер, пишет Голос Америки.





Выступая в преддверии переговоров между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным в Москве, Фишер также отметила, что Вашингтон обеспокоен усилением зависимости Минска от Москвы на фоне массовых протестов, которые начались после президентских выборов в августе прошлого года.





Россия поддержала Лукашенко после того, как демонстранты стали протестовать против официальных результатов выборов.





Тысячи людей были задержаны, а большинство представителей оппозиции бежали из страны или попали в тюрьму.





Фишер сказала, что президентство Лукашенко вряд ли продлится долго, если он не наладит контакт с белорусским народом.





«Трудно представить, что это может продолжаться в ближайшем будущем», – сказала посол во время визита в Литву, где она планирует встретиться с белорусскими продемократическими активистами.





«Динамика протестов изменила доверие к режиму в Беларуси. Я не верю в устойчивость правительства, которое пренебрегает волей народа и так откровенно ее игнорирует», –добавила она.





«Мы наблюдаем ослабление суверенитета и независимости Беларуси, и это беспокоит США», – сказала Фишер.





У США не было посла в Беларуси с 2008 года. Фишер была назначена на пост в декабре, но еще не представила верительные грамоты в Минске.





«Мы считаем, что в Беларуси есть огромные экономические возможности для Запада. Но в нынешних условиях очень трудно представить, как их можно реализовать», – отметила Фишер.