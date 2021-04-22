



Внезапная проверка окончена: Россия отводит войска на западной границе. Фото: Министерство обороны РФ





Россия отводит свои войска от западной границы. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля. По его словам, это связано с тем, пишет kp.by, что все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершены.





– Цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, – сказал Шойгу в Крыму на совещании, его цитирует сайт Министерства обороны России.





Министр поручил Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации, а также детально проанализировать проведенную проверку и подвести ее итога.





Отметим, что учения в Крыму вызвали беспокойство стран Запада и Украины. Там посчитали это усилением агрессивных действий со стороны России в Крысу и на западной границе. В Кремле тогда прокомментировали ситуацию, заявив, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают.







