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Внезапная проверка окончена: Россия отводит войска на западной границе

Эти учения вызвали беспокойство у стран Запада и Украины.


Внезапная проверка окончена: Россия отводит войска на западной границе. Фото: Министерство обороны РФ

Россия отводит свои войска от западной границы. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля. По его словам, это связано с тем, пишет kp.by, что все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершены.

– Цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, – сказал Шойгу в Крыму на совещании, его цитирует сайт Министерства обороны России.

Министр поручил Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации, а также детально проанализировать проведенную проверку и подвести ее итога.

Отметим, что учения в Крыму вызвали беспокойство стран Запада и Украины. Там посчитали это усилением агрессивных действий со стороны России в Крысу и на западной границе. В Кремле тогда прокомментировали ситуацию, заявив, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают.
Источник: Надежда Белянская
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