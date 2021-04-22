От кукловодов до лучших друзей: Еврорадио проследило , как за последний год менялась риторика Александра Лукашенко после визитов в Россию.





Февраль 2020 года. “Володя, не порти мне вечер!”





В начале 2020 года отношения Беларуси и России были напряжёнными. Только-только сорвалось пафосное подписание “дорожных карт по углублению интеграции”, намеченное на 20-летие договора о создании Союзного государства. Лукашенко упрекал Москву в невыполнении обещания по ценам на газ и нарушении обязательств по поставкам нефти.





Переговоры 7 февраля в Сочи закончились без прорывов: Россия не дала Беларуси скидку на нефть.





“Слушай, Володя, не порти мне вечер! Я понял — не можешь. Это твой товар, это твой продукт. Не можешь — не надо. Я у тебя нефть не заберу сам и у ядерной державы газ тоже не отберу. Ну не можешь — и не надо”, — заявил Лукашенко во время “Большого разговора” в феврале 2020-го.





Июнь 2020 года. Вмешательство в выборы





В мае в Беларуси началась президентская кампания. Отношения с Россией стали ещё более напряжёнными. А после ареста Виктора Бабарико Лукашенко и вовсе принялся говорить о российском вмешательстве в белорусские выборы. Мол, “маски сорваны с определённых не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси”. Эту метафору он повторил за тогда ещё главой Комитета госконтроля Иваном Тертелем, который выразился гораздо чётче: “Кукловодами” Бабарико могут быть “большие начальники в “Газпроме”, а может быть, и выше”.





Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Ржеве 30 июня остались скрытыми от общественности: лидеры разъехались, не сделав каких-либо заявлений для прессы. “Регулярно звучавшие со стороны белорусского президента обвинения в адрес России явно создали не самый благоприятный для беседы фон”, –– писали СМИ.





Задержание вагнеровцев / DW





Обвинения в адрес Москвы продолжились. 31 июня Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Накануне КГБ Беларуси сообщил о задержании 33 российских наемников из ЧВК Вагнера. Лукашенко говорил, что россияне планировали “организовать бойню в центре Минска”, и снова пожаловался на “нефтяные разборки” с Москвой, из-за которых бюджет потерял 1,5 млрд белорусских рублей (около 700 миллионов долларов).





Сентябрь 2020 года. Единственный друг





Риторика кардинально изменилась после выборов 9 августа и начавшихся в Беларуси масштабных акций протеста. Уже 15 августа Лукашенко говорит, что договорился с Путиным об оказании всесторонней российской помощи при первом же запросе. 28 августа он прокомментировал заявление Владимира Путина о создании резерва силовиков для Минска, назвав российского лидера “хорошим другом”.





Во время сентябрьской встречи Путин предложил “предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперёд”. Также он анонсировал кредит для Беларуси — $1,5 млрд.





Уже 16 сентября в Минск прибыл российский министр обороны Сергей Шойгу. Официальная цель визита — военно-техническое сотрудничество. “Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян”, –– сказал тогда Лукашенко.





Февраль 2021 года. Почти все дорожные карты готовы





В ноябре 2020 года Лукашенко заявляет, что Путин, узнав о событиях в Беларуси, сам предложил “подставить плечо”. Мол, он понимал, что “следующей будет Россия”. 10 января Лукашенко говорит, что президент России является его единственным другом и что в прошлом году Путин подтвердил эту настоящую дружбу.





Лукашенко и Путин / rg.ru





На встрече в феврале Путин и Лукашенко обсуждали и российско-белорусскую интеграцию. Глава Беларуси отметил, что почти все дорожные карты готовы к подписанию.





22 апреля 2021 года. Совместное реагирование





Лукашенко анонсировал нынешний визит как “серьёзную встречу по обсуждению тех или иных проблем”. Телеграм-канал, связанный с его пресс-службой, был более многословен. Сообщалось, что в повестке встречи — отношения между странами (в том числе — “союзная тематика”), борьба с пандемией, восстановление транспортного сообщения, а также “совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы”.





Фон у встречи приблизительно такой. 15 апреля Лукашенко и Путин созвонились и обсудили двустороннюю повестку: “Был выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений”.





17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его сыновей планировали покушение западные спецслужбы. Пока США и Польша опровергали свою причастность к заговору, к вербальным интервенциям подключилась Москва. “Коллективный Запад как бы не замечает историю с подготовкой убийства Лукашенко. Планы убийств высших должностных лиц — это уже слишком. Все границы уже перешли!” — так это прокомментировал Путин.