«В этой стране шнурки вынули из миллионов пар кроссовок»









При задержании у тебя первым делом изымают шнурки. «Всё, добегалась». Официально это про безопасность, но, топая по камере в кроссах без шнурков, ты чувствуешь себя стреноженной лошадью. Тебя лишили не опасности (ее в тебе ноль промилле), тебя лишили скорости пишет Салідарнасць со ссылкой на 34mag.net.





После выборов белорусы очень много бегали. Видео, фиксирующие, как еще одному белорусу удается сбежать от силовиков, вызывали бурю эмоций и у снимающих эти видео («миленький, беги, беги, беги-и-и!»), и у тех, кто эти видео смотрел, а 17-секундная история про бег и взаимовыручку стала лучшим экшеном в истории белорусского кинематографа: ночь, парень делает ноги от ВВ-шников в минском спальнике – он прыгает в случайное такси, таксист газует, хэппи энд.





Хэппи энд, но от таких видео сосет под ложечкой. Мы ассоциируем себя с убегающим и в порыве эмпатии слегка производим кортизол – нам страшно. А вот догоняющему не страшно никогда. Он испытывает кураж, ярость, азарт – что угодно, но только не страх. Вспомни, как играла в «казаков-разбойников». Догнала – ура, победа; не догнала – досадно, но в целом плевать.





Бегать и прятаться, затаив дыхание, страшно даже в игре. Но игра – это игра. Ты знаешь, что «казаки» дадут тебе условленные двадцать минут на то, чтобы спрятаться, знаешь, что осалят тебя по правилам – «красная печать, нельзя убегать», знаешь, что потом будут узнавать у тебя «шифр» только дозволенными методами (щекотка – ок, кузнечики за шиворот – уже нет). А самое главное – ты знаешь, что скоро роли поменяются и догонять будешь ты.





Когда парень с бчб-флагом «догоняет» кучку силовиков, возникает эмоциональный диссонанс: здесь человек вроде как не убегает, а наоборот, но тебе за него – страшно. В развязке этого видео на парня наводят пушку – всё, диссонанса больше нет: «казаки» продемонстрировали, что меняться ролями они не собираются. И пытать они тебя будут даже не кузнечиками, а дубинкой и газом. Поэтому бежать нужно быстрее, во всю мощь.





Мемом бега стал человек, который не убежал. Сергей Миронов, рабочий «Интеграла», на «покаянном» видео в РУВД поделился планами бросить курить и начать бегать по утрам. Неизвестно, насколько он в этом продвинулся, но известно, что футболист Виталий Кутузов подарил парню годные кроссы.





«У красоўках бегаць лоўка», – спели «Разбітае Сэрца Пацана», посвятив трек «цем, каго рэальна спасает бег». На одном из концертов под эту актуалочку ребят и «приняли». Все потому, что на концертах люди настроены не убегать, а танцевать.





Это вообще нормально – не бежать тогда, когда бежать не хочешь. Когда бежать тебе некуда и незачем.





В ситуации, когда тебя загоняют, как выжлец загоняет под ружье ни в чем не винного зайца, ты бежишь не для, а от. Твоя единственная задача – «сохраниться», сделать так, чтобы не стало хуже. А в идеальной вселенной бежать если и нужно, то только затем, чтобы стало ЛУЧШЕ. Ты бежишь с удовольствием тогда, когда у тебя есть цель: развлечься игрой, познать свое тело, набрать мышцы, прокачать выносливость, догнать настоящего преступника, выиграть приз, привлечь внимание к проблеме, которой посвящен забег, выразить солидарность с теми, кто бегает за то, что тебе близко.





С 9 сентября не бегает во всю мощь Максим Знак – юрист, который любит триатлон и однажды вошел в команду Виктора Бабарико. Максима лишили скорости те, кто думают, что они вечные «казаки». Но знакомые и незнакомые люди бегают за Знака. Они выкладывают в соцсетях треки, тегают Максима и напоминают о политзаключенных всем своим подписчикам. Они бегут не от, а для, поэтому у них такие живые лица.





Да, белорусы становятся заметно румянее, когда бегут за себя и «за того парня». Когда есть цель, белорусы могут бежать даже так, как Юлия Нестеренко в Афинах. Но трудно бежать так, как Юлия Нестеренко, если на соседней дорожке – человек с пистолетом.





И бег здесь, конечно, всего лишь метафора. Потому что не про спорт и даже не про ЗОЖ, а про позицию, активность, инициативу, человеческие возможности. Участники какого-нибудь хакатона – это прекрасные атлеты, даже если они реально, без метафор бегают только за уходящими трамваями. Но куда бежать этим прекрасным атлетам? Над стадионом сгущается морок, дорожки залиты льдом, все судьи слепы и даже обувь нельзя зашнуровать.





Когда после «суток» вдеваешь шнурки в люверсы, ты хочешь надеяться, что теперь будешь двигаться только туда, куда хочешь, и только в том темпе, который твой, а когда устанешь и присядешь на лавочку, то из-за угла не выскочит выжлец, натасканный садистом.





Пока это всего лишь надежда, и шутка про «я не бегаю по утрам, так как боюсь, что не смогу остановиться и убегу из страны» по-прежнему актуальна, ведь в этой стране шнурки вынули из миллионов пар кроссовок. И каждой паре самой выбирать: остановиться или двигаться в мороке, в случайном темпе и часто на ощупь.