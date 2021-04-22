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Чехия реализовала свой ультиматум

Страну покинут почти все так называемые дипломаты из России.


Чехия реализовала поставленный Москве ультиматум: "почти все" дипломаты России будут высланы из Праги. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Якуб Кулганек, пишет liga.net со ссылкой на чешские СМИ.

Срок ультиматума истек сегодня в полдень, Россия отказалась его выполнять, не разрешив высланным ранее 20 чешским дипломатам вернуться в Москву.

Кулганек заявил, что теперь дипломатов в посольстве России в Праге должно быть не больше, чем чешских дипломатов в Москве. Россия должна отозвать своих дипломатов до конца мая.

По данным МИД Чехии, сейчас в посольстве Чехии в Москве работают пятеро дипломатов и 19 административно-технических сотрудников. В посольстве России в Праге - 27 дипломатов и 67 административно-технических сотрудников.

Ранее Кулганек отмечал, что для уравнивания составов дипмиссий необходимо выслать около 60 сотрудников посольства России.
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