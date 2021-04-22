Белый дом об угрозах Путина: у нас толстая кожа

Администрация Джо Байдена не воспринимает лично агрессивные заявления Владимира Путина 21 апреля, в которых он угрожал странам за пересечение "красной линии" России. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.





"Я не думаю, что мы принимаем лично то, что говорил президент Путин. У нас толстая кожа", – ответила она.





Также у Псаки спросили, считает ли Вашингтон эффективными недавно введенные против России санкции. На что пресс-секретарь заявила, что Белый дом придерживается позиции: у действий должны быть последствия.





"Мы никогда не ждем и не предвидим, что тот или иной набор санкций изменит поведение, но он посылает четкий сигнал о неприемлемости этого поведения, что его нельзя продолжать",– отметила Псаки.





Что предшествовало

21 апреля во время ежегодного обращения к парламенту Владимир Путин позволил себе агрессивный выпад: он пригрозил странам, не уточнив, кого именно имеет ввиду, что те "пожалеют так, как давно не жалели". Глава Кремля объяснил, что речь идет о недопустимом пересечении "красной линии" в отношении России.





"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения", – заявил Путин.



