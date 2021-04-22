"Казалось бы, в связи с телероликом о мятеже, все ограничится пропагандистскими экзерсисами на российских телеканалах и соответствующим заявлением пресс-службы ФСБ. Однако нет. Эту историю Путин вспомнил в своем послании, - пишет Карбалевич.





Причем сюжет о госперевороте был главным во внешнеполитической главе послания. То есть вопрос поднят на политическую высоту, Москва пытается раздуть из этого ничтожного эпизода большой пузырь. Можно предложить несколько объяснений такого внимания к указанному инциденту.





Скандал вокруг мифического госпереворота в Беларуси случился в момент резкого обострения отношений России с Западом и Украиной. И в Кремле появился соблазн использовать эту историю, чтобы еще больше демонизировать Запад, США в глазах российского общества и тех кругов зарубежья, которые верят Путину и поддерживают политику Москвы.





А еще для дискредитации российской оппозиции, так как, согласно идеологическому концепту Путина, вся оппозиция и в Беларуси, и в России пляшет под дудку Запада.





Но, кажется, в этой истории Путин увидел и что-то личное. То, что для авторитарного лидера оппозиция плоха самим фактом своего существования, это понятно. Ведь она же претендует на его власть. Но вот планы покушения на жизнь властителя — это переход красной линии.





Путин примерил эту ситуацию на себя. Ведь то, что разрешено государю (покушение на убийство Навального), не разрешено оппозиции. Отсюда такая реакция.





Как это повлияет на белорусско-российские отношения? Здесь можно сделать несколько выводов.





Прежде всего, следует ожидать более тесного сотрудничества двух режимов на почве борьбы против Запада и внутренней оппозиции. То давление, которое оказывалось на Лукашенко из Москвы для ускорения процесса конституционной реформы и транзита власти, сейчас резко ослабнет, если вообще не исчезнет.





Идея переговоров между Кремлем и оппонентами Лукашенко и до сих пор была призрачна. Сейчас она вообще снимается с повестки дня. Как и вопрос переговоров между властями и оппозицией под давлением РФ.





Увеличится давление на Лукашенко ради реализации проекта «принуждения к интеграции». Мол, единственное спасение от попытки госпереворота — это более тесное объединение с Россией. Москва — единственная защита власти Лукашенко. Поэтому нужно быстрее подписывать «дорожные карты» об унификации экономического законодательства и экономической политики.





А в авангарде политики интеграции должно идти военное сотрудничество. Российская военная база, российские военные на территории Беларуси — вот гарантия от госпереворота, который организовывается американскими спецслужбами. Здесь Лукашенко может попасть в ловушку, которую сам и создал.





Еще одно направление российского давления на Беларусь в связи с этим мифическим триллером о мятеже — это отказ от политики многовекторности, нейтралитета, которую официальный Минск пытался проводить после Крыма.





Москва ставит вопрос ребром, не оставляя Лукашенко выбора. Упоминание об украинских националистах в заявлении ФСБ, которые якобы были причастны к планам переворота — очень прозрачный намек. И Лукашенко его понял, подхватил и развил.





20 апреля Лукашенко, во время встречи с депутатом Верховной Рады Украины Евгением Шевченко, говорил, что в конфликте вокруг Донбасса виновато украинское руководство, а Путин прав. Нейтралитет остался далеко в стороне.





Иначе говоря, за поддержку Кремля Лукашенко должен расплачиваться государственным суверенитетом. Сохранение его власти с каждым днем будет стоить Беларуси все дороже.