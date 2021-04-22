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В офисе Тихановской ответили на предложение Латушко вступить в должность президента

В офисе Светланы Тихановской прокомментировали предложение руководителя НАУ Павла Латушко, который призвал Тихановскую в случае угрозы суверенитету Беларуси вступить в должность президента.

«Мы готовы адекватно реагировать на ситуацию с учетом всех обстоятельств. Это решение, которое у нас всегда в запасе. На высшем уровне президенты, премьеры и министры других стран уже принимают Светлану Тихановскую как лидера Беларуси», — сообщили в пресс-службе Светланы Тихановской.

Ранее в интервью Свабодзе Павел Латушко заявил, что для белорусской государственности настал критический момент. 

В случае подписания в Москве “дорожных карт глубокой интеграции” или принятия решения о размещении на территории Беларуси российских военных баз, руководитель НАУ призывает Светлану Тихановскую вступить в должность президента Беларуси.

“По нашей информации, Лукашенко и Путин могут подписать документы, которые приведут к частичной или полной потере суверенитета Беларуси”, - заявил он
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