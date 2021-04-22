Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Сегодня он прибыл на в оккупированный Крым, где в четверг состоялся основной этап военных учений.





Российские власти ранее сообщали об участии в манёврах более десяти тысяч российских военных.





Учения проходят на фоне возросшей напряжённости в отношениях между Россией и Украиной. Киев опасается военного вторжения из-за стягивания российских войск к украинским границам. Свою обеспокоенность происходящим выражали США и Евросоюз.





Кремль утверждает, что перемещения российских военных в регионе никому не угрожают.