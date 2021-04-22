Побряцали оружием: в России заявили об отводе войск с украинской границы
Войска, принимавшие участие в манёврах на юге России и в аннексированном Крыму, до 1 мая вернутся в места постоянной дислокации.
Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Сегодня он прибыл на в оккупированный Крым, где в четверг состоялся основной этап военных учений.
Российские власти ранее сообщали об участии в манёврах более десяти тысяч российских военных.
Учения проходят на фоне возросшей напряжённости в отношениях между Россией и Украиной. Киев опасается военного вторжения из-за стягивания российских войск к украинским границам. Свою обеспокоенность происходящим выражали США и Евросоюз.
Кремль утверждает, что перемещения российских военных в регионе никому не угрожают.
Источник: svoboda.org
16:03 22/04/2021
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