Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча Лукашенко и Путина проходит сегодня, 22 апреля в Кремле.





Ъ FM ” спросил Дмитрия Пескова, что в Кремле ожидают от предстоящей встречи двух президентов в Москве.





«Это настолько частые общения, настолько у нас многогранные отношения, мы настолько взаимозависимые страны и настолько объемные задачи стоят и в рамках "союзного государства", и в рамках особенных торгово-экономических отношений, что они постоянно обсуждают текущие вопросы, и каждый раз вопросов меньше не становится»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла.





Он добавил, что Путин и Лукашенко также обменяются мнениями по текущей ситуации «в плане и последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Беларуси и так далее».





Представителя Кремля спросили также, может ли ситуация с "покушением" на Лукашенко повлиять на темпы "интеграции" двух стран.





«Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках "союзного государства" — это одно, а внешняя угроза и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран — это совсем другая реальность. Это реальность, с которой нам жить еще долго. И к этому нужно привыкать, и конечно, сотрудничество по противодействию этим внешним угрозам очень важно и в интересах народов наших двух стран»,— ответил он.