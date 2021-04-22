Член ПАСЕ - беларусам: Мы боремся за вас и просим не впадать в уныние

Парламентская Ассамблея Совета Европы в среду приняла сразу две резолюции по белорусскому вопросу. Первая — об острой необходимости реформы избирательной системы, вторая — о необходимости расследования нарушения прав человека в Беларуси.





Примечательно, что все члены ПАСЕ, которые защищали резолюции по белорусским вопросам, начинали свое выступление с историй белорусских политзаключенных. Многие депутаты называли Светлану Тихановскую «президентом».





ПАСЕ призвала государства-члены Совета Европы использовать универсальную юрисдикцию и «законы Магнитского» для привлечения к ответственности лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека в Беларуси.





— Впервые все институции Европы объединились, чтобы найти ключ против режима Лукашенко и объединить усилия белорусов в их желании к свободе, — отметил после сессии в эфире ОГП-ТВ глава литовской делегации, член ПАСЕ Эмануэлис Зингерис.





Предполагается, что кроме «закона Магнитского» в отношении виновных будут действовать и другие механизмы. В частности, планируется разрешить судам всех Европейских государств, как и Литве, принимать заявления от белорусов, потерпевших от репрессий режима.





— Совет Европы не может просто так сказать Лукашенко «уйди», так это не работает. Но Совет Европы, несмотря на то, что Беларусь формально не является его членом, принял две очень важных резолюции, — отметил член ПАСЕ от украинской делегации Алексей Гончаренко.





Именно украинцы и литовцы стали соавторами резолюций по Беларуси, им удалось внести наибольшее количество поправок в эти документы.





Одно из решений, которое принято по инициативе украинцев, — требование провести демократические выборы в Беларуси в течение 2021 года.





— Мы понимаем, что Лукашенко вряд ли побежит исполнять принятые решения. Поэтому с нашей подачи была внесена и поддержана поправка о том, что любое сотрудничество с действующими белорусскими властями становится зависимым от того, насколько они прекращают политические репрессии и освобождают политзаключенных. То есть, если не будет прогресса — не будет никакого сотрудничества.





И теперь это положение распространяется не только на Евросоюз, но и на страны — члены Совета Европы. Это решение поможет в изоляции режима Лукашенко и усилит давление на него, — считает Алексей Гончаренко.





Он сообщил, что также ПАСЕ принято решение о создании постоянно действующего органа, который будет следить за ситуацией в Беларуси, в первую очередь, за правами человека.





Литовские депутаты подняли вопросы о принятии в Беларуси законов, нарушающих права частной адвокатуры и СМИ, а также неправомерность «Закона об экстремизме».





— Всем ясно, что в центре Европы создан ГУЛАГ, им руководит Лукашенко с подачи господина Путина. Раньше у нас всегда были проблемы выдвинуть вопрос по Беларуси, но сейчас все поправки принимаются моментально. Все Европа на стороне белорусов, — отметил Эмануэлис Зингерис.





Он стал инициатором решения об отправке в белорусские тюрьмы с инспекцией Красного креста.





Более ста членов ПАСЕ поддержало принятие резолюции о мерах по привлечению виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Только 23 проголосовали против и 13 воздержались.





— Это соотношение демонстрирует, что впервые мировая общественность выступила в таком едином порыве. Все партии — и либералы, и консерваторы, и демократы — голосовали за вас. Против были только россияне и несколько представителей Азербайджана. Пусть белорусский народ взнает, кто выступил за то, чтобы держать в застенках тысячи людей, — подчеркнул Эмануэлис Зингерис.





Он отметил, что «белорусская история» продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности, невзирая на то, что массовые протесты подавлены жестокими репрессиями.





— То, что на улицах Беларуси нет сотен тысяч людей и в заголовках газет реже упоминается Беларусь, не уменьшает значимости проблемы. Она только начинает набирать свой вес.





Все видят то, что посреди Европы устроили концентрационный лагерь и пытаются молодым людям, новым поколениям навязать менталитет 80-летней давности. Этот абсурд невозможно не замечать!





Весь мир видит, как реагирует Польша на репрессиии в отношении национальных меньшинств в Беларуси. Адвокаты всего мира видят, как убирается частная адвокатская практика. Это все потрясает мир. Это настолько не соотвествует реальности от Вильнюса до Лондона и Вашингтона, что люди об этом говорят все больше и больше. Мы все понимаем, почему люди были вынуждены уйти с улиц, чтобы не подвергнуться страшным репрессиям.





Мы, все делегаты от Литвы, как бойцы боремся за вас и просим не впадать в уныние. Вы должны знать, что ваш билет в Европу уже был оформлен полгода назад. Вся Европа поняла, что вы не хотите отождествлять себя с этим режимом, — сказал Эмануэлис Зингерис.