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МИД: посол США, находящийся в Литве, не может иметь отношения к Беларуси

Посол США, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Что предложил МИД Литвы

Ранее заместитель министра иностранных Литвы Мантас Адоменас сообщил, что Госдепартамент обратился к властям этой страны с просьбой аккредитовать Джули Фишер, которая назначена послом в Беларуси.

Американский дипломат рассказала, что не может приехать в Минск, потому что она не получила белорусскую визу. В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей ответил, что в стране готовы принять посла США в любое время, но с ясным пониманием статуса Джули Фишер.

"Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это", – задался риторическим вопросом глава МИД Беларуси.

Что ответил МИД Беларуси

"Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно. Будет больше ясности - можно будет говорить более предметно", - прокомментировал возможную аккредитацию посла США в Литве Анатолий Глаз.

По его словам, непонятно о какой вообще аккредитации можно вести речь, потому что получается, что на территории Литвы будут находится два посла Соединенных Штатов, которые представляют интересы Вашингтона.

"Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь", - констатировал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.
Источник: sputnik.by
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