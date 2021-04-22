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Не допустить сдачи суверенитета: Латушко призвал Тихановскую вступить в должность президента

Чтобы избежать потери независимости, Павел Латушко призвал Светлану Тихановскую, как избранного народом лидера, вступить в должность президента Беларуси.

Павел Латушко сделал такое заявление в интервью Свабодзе.

Член президиума Координационного совета, лидер Народного антикризисного руководства Павел Латушко выступил накануне встречи Путина и Лукашенко о ряде договоров, которые будут приняты, по его источникам: российская военная база, ввод российского военного контингента в Беларусь, договор о введении российского рубля.

Чтобы избежать потери независимости, Павел Латушко призвал Светлану Тихановскую, как избранного народом лидера, вступить в должность президента Беларуси, провести инаугурацию, принимать решения как легитимный и договороспособный руководитель Беларуси.



Подробности позже.
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