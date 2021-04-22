По крайней мере так заявил накануне начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в программе «Понятная политика плюс» на телеканале «Беларусь 1», передает tut.by





— В настоящее время четырем задержанным лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Все они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием, — утверждает Бычек.





Отметим, что пока известны имена трех задержанных по «делу о госперевороте» — это Григорий Костусев, Александр Федута, Юрий Зенкович. Имя четвертого фигуранта Константин Бычек не назвал.





По словам начальника отдела следственного управления КГБ, оперативно-разыскные мероприятия в отношении «участников заговора» продолжались более шести месяцев. Он отметил, что все этапы "противоправной" деятельности документировались и фиксировались, в том числе и при помощи технических средств.





— Сейчас можно рассказать о том, что эти лица, которые были озвучены, в том числе Федута, Зенкович, Костусев, они достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти, естественно, неконституционным путем. Причем их деятельность выходила далеко за рамки простого обсуждения в этих конференциях и чатах.





Зенкович предпринимал конкретные попытки по поиску, попытки вербовки, подкупа военнослужащих, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом, — утверждает Бычек. — Ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом ему обвинении он признал в полном объеме, активно дает показания о всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий.





Журналист также пытался подтвердить у представителя КГБ, что три человека, которые были на встрече с Зенковичем и Федутой в Москве, являются «легендированными военнослужащими».





Константин Бычек отказался рассказывать о том, кто были эти три человека, которых ФСБ России называла то «белорусскими генералами» (кавычки были использованы в пресс-релизе российской спецслужбы, в нем также упоминались оппозиционно настроенные генералы ВС Беларуси без кавычек), мотивировав это интересами следствия. Но пообещал, что позже общественность узнает обо всех подробностях.





Он также сообщил, что российские спецслужбы подключились к операции по задержанию «заговорщиков» за 12 часов до ее начала.





— Могу сказать, что с момента получения первичной информации о ситуации был в курсе президент. В последующем главе государства регулярно, два раза в неделю, докладывалось о динамике проведения нами вот этих мероприятий. При этом глава государства лично координировал, курировал, давал отдельные поручения о проведении тех или иных мероприятий, — добавил начальник отдела следственного управления КГБ.





«Дело о госперевороте»





Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил, что политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович якобы планировали покушение на него и его сыновей.





Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.





Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».





ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси».





При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.





В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.





В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.







