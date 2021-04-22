+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Госдеп США: Нормализация отношений без прекращения репрессий невозможна

США всегда хотели стабильности в отношениях с Беларусью, но действия властей страны против оппозиции не позволяют вернуться к нормальному ведению дел, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"США всегда добивались устойчивых и предсказуемых отношений с Беларусью с момента обретения ею независимости в 1991 году", - сказал Нед Прайс на брифинге.

"Но пока в Беларуси будет продолжаться то, чему мы стали свидетелями - нарушения прав человека, репрессии - нельзя вести дела по-прежнему", - продолжил он.

При этом Нед Прайс упомянул решение США возобновить санкции против ряда белорусских предприятий.

В то же время представитель госдепа заявил, что США желают нормализации дипломатических отношений с Беларусью и прибытие американского посла в Минск было бы крайне важно для достижения этой цели.

Должность посла США в Минске оставалась вакантной с 2008 года.

В начале мая 2020 года в то время президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске. 16 декабря ее кандидатуру утвердил сенат США.

Конкретная дата ее прибытия в Минск пока не называется.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]