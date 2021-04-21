Еще три человека признаны политзаключенными в Беларуси
Белорусские правозащитники признали политзаключенными Игоря Букаса, Олега Букаса и Ивана Цеголко.
Они получили от 2 до 4 лет лишения свободы по статьям о насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК) и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), сообщает reform.by со ссылкой на лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
Правозащитники считают, что вынесенные судебные приговоры непропорциональны правонарушениям и считают преследование Букасов и Цеголко политически мотивированным. Они требуют пересмотреть судебные решения в отношении них.
21:50 21/04/2021
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