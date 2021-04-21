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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Еще три человека признаны политзаключенными в Беларуси

Белорусские правозащитники признали политзаключенными Игоря Букаса, Олега Букаса и Ивана Цеголко.


Они получили от 2 до 4 лет лишения свободы по статьям о насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК) и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), сообщает reform.by со ссылкой на лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
 
Правозащитники считают, что вынесенные судебные приговоры непропорциональны правонарушениям и считают преследование Букасов и Цеголко политически мотивированным. Они требуют пересмотреть судебные решения в отношении них.
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