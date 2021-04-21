



Выступление Владимира Путина вызвало много споров и версий о том, что ждет Беларусь. Тем более что российский президент затрагивал тему взаимоотношений с нашей страной, осудив (правда, слегка проговорившись) «попытку госпереворота в Беларуси».





К тому же на 22 апреля назначен визит в Кремль Александра Лукашенко.





Политологи и эксперты гадают, пишет Салідарнасць, о чем пойдет речь в свете последних событий и каков очерченный Путиным вектор в отношении Беларуси.





Политик Сергей Наумчик:





– Выступ Пуціна канчаткова пахаваў спадзяваньні некаторых наіўных на дапамогу Масквы ў адхіленьні ад улады Лукашэнкі. Наадварот – будзе моцная падтрымка. Танкамі, самалётамі і ракетамі – коштам беларускага сувэрэнітэту.





Политолог Павел Усов:





– Позиция Путина по «заговору» против Лукашенко совершенно отчетливо показывает, что Россия готовит наступательную операцию по Беларуси.





Политолог Андрей Елисеев:





– Вопреки некоторым домыслам об анонсировании Путиным больших воинственных планов, его сегодняшнее Послание было довольно миролюбивым. Хотя бы в сравнении с Посланием 2018 года.





Путин, как обычно, пригрозил Западу и обвинил его в якобы замыливании истории с «попыткой госпереворота» в Беларуси, но не более того. Внешняя политика занимала малую часть речи, главными были социально-экономические вопросы.





В преддверие февральской встречи в Сочи мы прогнозировали, что Путин реанимирует вопрос размещения российской авиабазы в Беларуси, что подтвердилось.





Тогда Лукашенко отбивался от военной базы, как мог. Разумеется, вопрос базы и военная сфера вновь будет приоритетным вопросом на грядущей встрече. И вновь АГЛ будет отбиваться от нее всеми способами, в том числе уловкой об «историческом декрете» в качестве заменителя базы.





В сложной ситуации АГЛ допускает возможность и размещения базы, и «углубленную интеграцию», но за очень дорого. Цена вопроса: гарантии дальнейшей политической и экономической поддержки АГЛ и его правления в своей вотчине до династической передачи власти в пользу сына.





Без таковых гарантий и практическое размещение военной базы (даже если будет «принципиальная договоренность» по этому поводу), и внедрение интеграционных соглашений будет всячески затягиваться и выхолащиваться.





Вчерашняя встреча с украинским депутатом Евгением Шевченко была нужна АГЛ, чтобы дать сигнал Киеву в духе: я все еще рассчитываю выпутаться из продвижения к вассальному статусу, повремените с отказом от Минска как миротворческой площадки.





Основная проблема в большой игре Минска – острый дефицит финансовых ресурсов. В рамках предыдущего интеграционного пакта с Россией в виде договора о Евразийском экономическом союзе АГЛ удалось дважды (в 2014 году) выбить у Кремля финансы: и под подписание договора, и под его ратификацию.





Подобным образом, АГЛ уже сейчас будет пытаться выбить финансовые ресурсы под подписание «дорожных карт» интеграции, завершение которых посол Владимир Семашко ранее анонсировал на май.





Итого, АГЛ будет настаивать на финансах под финализацию интеграционных «дорожных карт», а Кремль будет налегать на связке «интеграционные документы + база».





Телеграм-канал Кукловод и овца:





– Вокруг сегодняшнего выступления Путина пиар-службы Кремля создавали атмосферу события, на котором будут объявлены некие важные и кардинальные решения. Ожидание этих кардинальных решений порождало в белорусском обществе самые мрачные опасения.





На деле же речь российского президента, в основном, состояла из социальных вопросов, вроде проблемы неуплаты алиментов (что, конечно, важная тема для отца-одиночки Лукашенко). Ничего существенного про РБ сказано не было, однако было несколько интересных моментов, которые мы бы хотели обсудить.





1. Похоже, у руководства белорусского режима тоже были опасения, что Путин сегодня объявит о недобровольной интеграции. Иначе как объяснить тот факт, что в середине рабочего дня в Минск была согнана толпа вооружённых людей?





Единственное объяснение – это страх Лукашенко, что заявление Путина о присоединении Беларуси вызовет спонтанные масштабные протесты. Это многое говорит нам об уровне доверия между российским и белорусским автократами.





2. Путин резко осудил планируемое (филологом и адвокатом) покушение на Лукашенко, и в целом любые попытки физического устранения государственных деятелей (в этом контексте были также упомянуты Янукович и Мадуро). Очевидно, что Путину довольно безразлична судьба всех этих персонажей, на самом деле он, в первую очередь, говорил о самом себе.





За последний коронавирусный год, который российский президент провёл на самоизоляции в подземном бункере, стало понятно, что вопрос личной безопасности для него ключевой. Поэтому неудивительно, что любое упоминание слова «покушение» вызывает большую личную обеспокоенность хозяина Кремля, Беларусь и Лукашенко тут решительно ни при чём.





3. Как мы писали ранее, похищение людей силами КГБ на территории России – серьёзный репутационный удар по российским спецслужбам. Чтобы сохранить лицо, было решено заявить о собственном участии в операции. Только вот объяснения ФСБ оказались настолько нелогичными, что в них никто в итоге и не поверил.





То, что на Западе и внутри РБ не приняли версию Москвы, особенно возмутило Путина, чем он с нами сегодня и поделился. Российского президента можно понять. Потому что, если даже хилый режим Лукашенко не стесняется похищать людей в центре Москвы под носом у российских силовиков, то почему бы американским спецслужбам не начать действовать намного более дерзко и решительно, раз уж Кремль такое позволяет.





Вывод. Белорусский режим всерьёз опасался объявления о недобровольной интеграции, что говорит о крайне низком уровне доверия к Кремлю. Однако по существу о ситуации в нашей стране ничего сказано не было, даже при упоминании Беларуси Путин, в первую очередь, обращался к Западу. Скучно, девочки.