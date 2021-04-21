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Мнение: «Все-таки у Лукашенко не так все плохо, а у РФ не так много рычагов и воли»

Какой будет повестка встречи Путина и Лукашенко. И есть ли угроза нашему суверенитету?


Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко. Сообщается, пишет Салідарнасць, что во время переговоров в Москве обсудят стратегическое партнерство и работу союзного государства.

В свою очередь пресс-служба Лукашенко указала, что политики обсудят совместное реагирование на актуальные угрозы, борьбу с коронавирусом и восстановление транспортного сообщения.

Однако понятно, что разговор будет куда шире.

— По большому счёту повестка вырисовывается такая: как не утратить реальный суверенитет Беларуси, но при этом отплатить России за поддержку после выборов и символически продемонстрировать, что Беларусь и Россия — в одном окопе против Запада, — пишет Телеграм-канал Беларусь в реальной политике.

Варианты с реальным углублением интеграции с единой валютой, армией и т.п. отбросим как малореалистичные. Всё-таки у Лукашенко и у страны не так всё плохо, чтобы отдавать ядро суверенитета. А у РФ не так много рычагов и воли, чтобы решать вопрос нахрапом и откровенным принуждениям.

Остаются темы, важные для Москвы, но не особенно критичные для белорусских властей в плане суверенитета. Совместные военные учения, военная база (тут возможны разные варианты), признание Крыма (в рамках этой темы уже были некоторые движения, но они не имели продолжения и тем более отражения в СМИ). В контексте происходящей в Беларуси контрреволюции, конфронтации с Западом Минска и Москвы - это всё становится вполне реальным.

Многим к югу и западу от белорусских границ не нравилась Беларусь в виде нейтрального буфера и переговорной площадки. А сейчас, выражаясь словами бывшего зама Госсекретаря США Весса Митчелла, это будет не часть бастиона против российского неоимпериализма, а самый настоящий форпост этой самой России. При этом занимающий стратегическое положение для безопасности Восточной Европы. В общем, погоды стоят предсказанные. Последствия попыток дестабилизации Беларуси были очевидны. Как говорится, если кто-то что-то поджигает, значит это кому-то нужно.
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