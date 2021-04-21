Сивицкий: Операцией "переворот" Москва демонстрирует, что карьера и жизнь Лукашенко зависят от воли Кремля
Арсений Сивицкий предлагает свою версию громкого скандала последних дней.
Руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в интервью Свабодзе анализирует, кто и для чего придумал операцию "переворот", выделяет то единственное, что может предложить Россия Лукашенко, а также дает свою, необычную, версию, какой же декрет готовит Лукашенко.
Кратко:
- Лукашенко пытается использовать "переворот", чтобы продемонстрировать свою геополитическую лояльность России
- Если Кремль пожелает, то в следующий раз такую оперативную комбинацию доведет до логического конца и переворот получится.
- Лукашенко сам загнал себя в политическую и геополитическую ловушку, и теперь он в очень уязвимом положении
- Единственное, что Россия может предложить - определенные физические и финансовые гарантии Лукашенко и его семье.
- Вероятность того, что Лукашенко полностью капитулирует перед российскими требованиями, как всегда, очень мала.
- Не исключаю, что среди обвиняемых появятся и некоторые кандидаты в президенты.
Подробности - в аудио
17:21 21/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение