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Сивицкий: Операцией "переворот" Москва демонстрирует, что карьера и жизнь Лукашенко зависят от воли Кремля

Арсений Сивицкий предлагает свою версию громкого скандала последних дней.

Руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в интервью Свабодзе анализирует, кто и для чего придумал операцию "переворот", выделяет то единственное, что может предложить Россия Лукашенко, а также дает свою, необычную, версию, какой же декрет готовит Лукашенко.

Кратко:

- Лукашенко пытается использовать "переворот", чтобы продемонстрировать свою геополитическую лояльность России

- Если Кремль пожелает, то в следующий раз такую оперативную комбинацию доведет до логического конца и переворот получится.

- Лукашенко сам загнал себя в политическую и геополитическую ловушку, и теперь он в очень уязвимом положении

- Единственное, что Россия может предложить - определенные физические и финансовые гарантии Лукашенко и его семье.

- Вероятность того, что Лукашенко полностью капитулирует перед российскими требованиями, как всегда, очень мала.

- Не исключаю, что среди обвиняемых появятся и некоторые кандидаты в президенты.

Подробности - в аудио
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