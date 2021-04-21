Россия высылает десять американских дипломатов

«Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных «persona non grata»», — сообщили в МИД.





Дипломаты должны покинуть эту страну до 21 мая.





В российском ведомстве добавили, что в ближайшее время последуют «дальнейшие шаг» и в рамках комплекса ответных мер на последнюю «волну» «незаконных антироссийских санкций США».