Сегодня Путин в послании Федеральному собранию осудил «попытку госпереворота» в Беларуси. Но сделал это в интересном контексте:





«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будет определять в каждом конкретном случае сами, - подчеркнул Путин. - Если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то Россия найдет способ защитить свои интересы".





В контексте усиления давления Запада на Россию Путин упомянул и "о попытке переворота в Беларуси":





«Можно как угодно относится к тому же Януковичу, которого также чуть не убили, к Мадуро. Но планы политического убийства — это уже слишком! Все границы перешли».





Что означает такое «большое внимание» к Беларуси? Это «Белорусский партизан» обсудил с политическим обозревателем Павлюком Быковским.





- Слова Путина – выпад в адрес «коллективного Запада»: «Попытка организации госпереворота в Беларуси и убийства президента — и никто на коллективном Западе это не замечает». Это не прямое обвинение коллективного Запада в организации попытки переворота, что в корне отличается от позиции белорусской пропаганды: Байден заказал убийство Лукашенко.





Можно заметить, что при отсутствии прямого адресата обвинений Путин ставит в один ряд Мадуро, Януковича, Лукашенко и показывает эти события как инспирированные извне. И потом обвиняет коллективный Запада в том, что он «перешел границы».





С одной стороны, Путин говорит, что Запад не уделяет должного внимания, а с другой стороны – обвиняет его в «переходе границ» тем, что готовит политическое убийство - здесь мы наблюдаем путаницу в словах Путина.





Но в целом вырисовывается такой нарратив: Россия и Беларусь, вместе, одни - перед угрозой Запада. Это заявление накладывается на долгую работу российской и белорусской пропаганды: других союзников не существует, весь мир против.





В итоге получаем новый контекст, в котором можно рассматривать дело Федуты, Зенковича и примкнувшего к ним Костусева. Поскольку Беларусь в посланиях Путина фактически упоминалась очень мало, а сейчас нашей стране уделено достаточно много внимания, думаю, «госпереворот» и «покушение на Лукашенко» стало хорошим подспорьем в споре Путина с "коллективным Западом".





Мы можем порассуждать, кто является выгодополучателем произошедшего. Их сразу несколько: для Путина появляется аргумент, у Лукашенко – аргумент, и на том заинтересованные лица заканчиваются.





Но из произошедшего нельзя понять, как будут развиваться события дальше. Мне не кажется, что это стратегическая позиция. Мы можем наблюдать медленное расползание по разные стороны границы Запада (который представлен странами Евросоюза и США) и России с ее сателлитами – с другой стороны.





Но расползание пока не является причиной, которая обрекает мир на появление нового железного занавеса или чего-то подобного. Однако в контексте событий на востоке Украины можно рассуждать о том, насколько опасна складывающая ситуация.





Если все-таки произойдет военное столкновение, то вся эта история станет первым проявлением разрыва между Востоком и Западом.





- Путин сделал подобное заявление накануне завтрашней встречи с Лукашенко.





- В выступлении Путина вообще нет случайных слов: оно готовилось месяц-полтора, все слова выверены. Другое дело, что Путин не всегда читал то, что написано. Но главные смысловые вещи продуманы и не случайны.





Не думаю, что сегодняшнее заявление Путина является анонсом завтрашней встречи с Лукашенко. По сообщениям российских СМИ, Путин и Лукашенко на завтрашних переговорах обсудят развитие стратегическог





о партнерства и союзничества и работу в рамках "союзного государства". Хотя, вероятно, сказанное сегодня повлияет на формат встречи. Но Путину это важно не меньше, чем потом станет важно для Лукашенко.





Честно говоря, не берусь предсказывать результаты встречи Путина и Лукашенко. В белорусско-российских отношениях присутствуют несколько разнонаправленных векторов.





С одной стороны, Россия поддерживает правящий белорусский режим кредитами, но с другой стороны, она пока не компенсировала Минску «грязную нефть», продолжаются торговые войны (белорусскую продукцию периодически не пускают с российского рынка), думаю, эти проблемы будут волновать Лукашенко не меньше, чем другие.





Помимо того, в воздухе висит вопрос об «углублении интеграции», опять упоминаются «дорожные карты». Определенности в этом вопросе нет, эта сфера является недоступной для общества. Нам не важно, сколько «дорожных карт» существует (28, 31 или 37), важно их содержание, которое закрыто от нас.





Высказывалось еще несколько достаточно интересных предположений по поводу завтрашней встречи. Одно из них – Лукашенко может предложить разместить на территории Беларуси то ли военный объект, то ли военную базу РФ, до сих пор Лукашенко всячески сопротивлялся аналогичным предложениям российских партнеров.





С другой стороны, некоторые аналитики предсказывают появление Акта об интеграции по результатам завтрашней встречи.





Но я не уверен, что эти версии следует обсуждать всерьез. Буквально сутки остались, чтобы узнать факты, которые могут не настолько сильно нас волновать, чем предположения.



