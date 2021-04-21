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Путин высказался о "попытке госпереворота и убийства Лукашенко"

Президент России Владимир Путин возмутился, что Запад не осудил «попытку госпереворота в Беларуси», о чем он заявил 21 апреля в послании Федеральному Собранию.


Путин подчеркнул, что Россия намерена отстаивать собственные интересы в рамках международного права, как это делают и другие страны.

— В мире, к сожалению, похоже, все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике. Грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Сегодня такая практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшую недавно известной прямою попытку организации госпереворота в Беларуси и убийства президента этой страны, — заявил он.

При этом характерно, продолжил Путин, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада.

—  Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно как угодно относится к президенту Украины Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения, по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли!

По сути, речь шла от массированной кибератаке, заявил Путин.

— Чего стоят признания задержанных участников заговора, о том, что планировалась блокада Минска, в том числе городской инфраструктуры, полное отключение энергосистемы столице.

— Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности, — предположил Путин.

Он поинтересовался, что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята, «ведь к этому все и велось».

— Сколько бы людей пострадало? Как бы складывалась вообще судьба Беларуси при таком перевороте, никто не думает, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране.

При этом Владимир Путин подчеркнул "миролюбие" российских властей, несмотря на "недружественные акции" и по отношению к ней.

— В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт такой. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно, прямо без иронии скажу — скромно, часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство, — заявил он.

Путин заявил, что страна хочет иметь дружественные отношения со всеми из мирового сообщества.

— Но цепляют Россию без всяких причин. И конечно вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. (Аплодисменты в зале). Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель.

Президент России заверил, что не хочет сжигать мосты.

— Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен сжечь или взорвать мосты, он должен знать: ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели!
Источник: tut.by
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