Тихановская с послами ЕС и США почтила память жертв аварии на ЧАЭС

Мероприятие прошло в Вильнюсе. На нем присутствовали и другие дипломаты, аккредитованные в Минске, сообщили в штабе политика.





Цветы к памятнику "Мать Чернобыля" вместе с Тихановской и Фишер возложили посол Польши в Беларуси Артур Михальский, посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас и третий секретарь посольства Украины Дмитрий Серов.













"Чернобыль – это трагедия для наших стран. Она сплотила наши народы – чтобы мы помнили о Чернобыле и больше никогда не допустили таких ужасных ошибок", — отметила Светлана Тихановская.





В этом году исполняется 35 лет с момента катасрофы на ЧАЭС.







