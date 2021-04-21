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Тихановская с послами ЕС и США почтила память жертв аварии на ЧАЭС

Светлана Тихановская и назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер приняли участие в памятном мероприятии, приуроченном к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Мероприятие прошло в Вильнюсе. На нем присутствовали и другие дипломаты, аккредитованные в Минске, сообщили в штабе политика.

Цветы к памятнику "Мать Чернобыля" вместе с Тихановской и Фишер возложили посол Польши в Беларуси Артур Михальский, посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас и третий секретарь посольства Украины Дмитрий Серов.



"Чернобыль – это трагедия для наших стран. Она сплотила наши народы – чтобы мы помнили о Чернобыле и больше никогда не допустили таких ужасных ошибок", — отметила Светлана Тихановская.

В этом году исполняется 35 лет с момента катасрофы на ЧАЭС.
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