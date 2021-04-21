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Казакевич: Власти сами показали, что никакого "заговора" не было

Для своей выгоды Лукашенко хочет стать посредником в конфликте России и Украины, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Казакевич: Власти сами показали, что никакого "заговора" не было
– Вчера Лукашенко встретился с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Зачем обсуждать отношения двух стран с малоизвестным нардепом? 

– Было желание показать, что у Беларуси есть какой-то диалог с соседней страной. Тем более что идет обострение отношений между Россией и Украиной. Белорусским властям по разным причинам хотелось бы выступить в этом конфликте если не посредником, то хотя бы выйти с Киевом на новый уровень контактов.

Сама встреча была абсолютно проходной, ничего серьезного на ней обсуждаться не могло. Понятно, что депутат Евгений Шевченко никого не представлял. 

– Почему Лукашенко выбрал для встречи депутата Верховной Рады? Не нашел политика более высокого уровня?

– Мы не знаем всей кухни, но выглядит именно так. Напомню, что украинские власти несколько раз ставили вопрос о нелегитимности Лукашенко.  

– Вспоминая общение с Порошенко, Лукашенко назвал украинское руководство несамостоятельным и выгораживал Путина. Зачем?

– С одной стороны Лукашенко показал, что в целом он стоит на стороне России. С другой стороны, как я уже сказал, это вброс в публичное пространство идеи о том, что белорусское руководство может выступить в новом конфликте каким-то посредником, или хотя бы стороной, через которую участникам конфликта можно будет обмениваться информацией.

– В Киеве действительно могут рассматривать Лукашенко как посредника?

– Наверное, на данном этапе нет. Но при определенных обстоятельствах я не стал бы такого исключать. 

Соседство Беларуси и Украины вынуждает поддерживать коммуникацию. Из-за общей границы Киев волнует, насколько Беларусь может гарантировать, что в случае российского наступления оно не будет происходить с территории нашей страны.

– Почему Минск желает играть роль посредника?

– Это повышает статус белорусских властей в регионе. Это разрывает внешнеполитическую изоляцию, сложившуюся после августа 2020 года, способствует признанию руководства Беларуси легитимным и способным решать серьезные проблемы.

Это также позволит и выстраивать отношения с Украиной по своим правилам, и даст козыри в коммуникации с Россией.

– В заявлении ФСБ прозвучало, что к подготовке военного переворота в Беларуси причастны "украинские националисты". Почему Лукашенко не поднял эту тему?

– Во-первых, даже если бы такое действительно было, то подымать такую тему – порождать новый конфликт. Это было бы прямым обвинением в адрес соседней страны. Никакого конструктива в коммуникации вообще бы не было.

Во-вторых, все понимают, что эти заявления – глупости, что история о «заговоре» никак не связана с реальными событиями. Если бы "украинские националисты" участвовали в заговоре против Лукашенко, была бы серьезная реакция – например, перекрытие границы, дипломатические ноты.

Тоже самое можно сказать и о «участии» США в планировании «переворота». Если бы американцы планировали покушение на Лукашенко, то белорусские власти если бы не разорвали дипломатические отношения со Штатами, то как минимум выслали бы весь дипкорпус и еще как-то среагировали. 
«Белорусский партизан»
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