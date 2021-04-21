"По большому счету повестка вырисовывается такая: как не утратить реальный суверенитет Беларуси, но при этом отплатить России за поддержку после выборов и символически продемонстрировать, что Беларусь и Россия – в одном окопе против Запада, – пишет Мельянцов.





Варианты с реальным углублением интеграции с единой валютой, армией и т.п. отбросим как малореалистичные.





Все-таки у Лукашенко и у страны не так все плохо, чтобы отдавать ядро суверенитета. А у РФ не так много рычагов и воли, чтобы решать вопрос нахрапом и откровенными принуждениям.





Остаются темы, важные для Москвы, но не особенно критичные для белорусских властей в плане суверенитета. Совместные военные учения, военная база (тут возможны разные варианты), признание Крыма (в рамках этой темы уже были некоторые движения, но они не имели продолжения и тем более отражения в СМИ).





В контексте происходящей в Беларуси контрреволюции, конфронтации с Западом Минска и Москвы – это все становится вполне реальным", - цитирует политолога gazetaby.com





Напомним, встреча Путина и Лукашенко планируется в Москве на четверг 22 апреля. Накануне ее Лукашенко анонсировал «одно из принципиальных решений за четверть века президентства» – в формате декрета. Но правитель Беларуси не стал пояснять, чего именно может касаться документ.