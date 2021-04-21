Очевидцы сообщают о странных перемещениях силовиков
Сегодня утром в разных частях Минска очевидцы заметили необычное перемещение силовиков, одетых в специальную экипировку.
Колонны грузовиков с личным составом внутренних войск и милиции были замечены возле Минска на гродненской трассе, на улице Маяковского, возле Академии милиции, передает reform.by
Отметим, на данный момент неизвестно ни о каких массовых акциях протеста, которые планировались бы в столице.
Гродненская трасса:
Академия милиции:
10:03 21/04/2021
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