«За 30 лет белорусские власти так и не удосужились представить какую-то концепцию реформы местного самоуправления», – заявил на семинаре «Местное самоуправление как основополагающий социально-экономический и политический институт благополучного общества» председатель правления ПОО «Фонда им. Льва Сапеги» Мирослав Кобаса.





Он обратил внимание на то, что в законе о местном самоуправлении от 2010 года говорится, что местное самоуправление – это форма, а не право, а также указано, что на первое место ставятся общегосударственные интересы, а только потом интересы граждан.





Председатель правления ПОО «Фонда им. Льва Сапеги» рассказал, что в Беларуси действует трехуровневая система местного самоуправления: областной уровень, базовый уровень (районы) и первичный уровень (поселки городского типа, сельские советы). Сегодня в стране 1309 местных Советов.





Как заявил доцент экономического факультета БГУ Дмитрий Сокол, Беларуси осталась в наследство эта система, и граждане страны приняли это как должное и пытаются в ней жить, хотя она давно требует реформирования.





«То есть для такой небольшой страны мы имеем целых три уровня местного самоуправления. Однако, как такового настоящего местного самоуправления мы так и не имеем. Вот ключевая проблема, о которой надо говорить, – считает он. – Имея такую сложную иерархию, мы вроде бы должны добиваться представительности у власти со стороны местных сообществ, но по факту ничего нет. Отношения опосредованы президентской вертикалью. Причем там контролируются не только финансовые потоки, но и кадровая политика».

Централизация и подавление инициативы

Мирослав Кобаса отдельно остановился на модели местного самоуправления. Сегодня, по его словам, она является продолжением государства.





«Сфера деятельности местного самоуправления – это выполнение государственных задач. Органы местного самоуправления не могут иметь иных задач, помимо сформулированных государством. Получается, человек здесь выступает как звено вторичное», – отметил он.





По его мнению, в последние лет 10 настолько все централизованно, что подавляется любая инициатива на местах. Кобаса подчеркнул: чиновникам лучше подождать указаний сверху, чем что-то делать под свою ответственность. Должностные лица и исполкомы не несут никакой ответственности перед гражданами, они им не подотчетны.





Мирослав Кобаса обратил внимание, что центральная власть в силу своей удаленности и концентрации на проблемах другого порядка не может досконально представлять себе местные проблемы. Поэтому указания исполняются, но часто не приносят жителям реальной пользы. А игнорирование принципа субсидиарности, жесткая централизация управления на местном уровне сковывает инициативу местных жителей.





«И получается, что растет недовольство населения местной властью, что может привести к массовым протестным выступлениям», – отметил он.

Местные бюджеты

Согласно официальным данным, в структуре консолидированного бюджета доходы местных бюджетов составляют 45-50%.





«И это немалые деньги. Поэтому проблема не столько в объеме денег, сколько в механизме управления финансовыми потоками», – заметил Мирослав Кобаса.





«Сегодня система разделения властей так устроена, что фактическим распорядителем бюджетных средств является исполком, то есть непосредственно сама вертикаль. И говорить в таком случае, что это местные бюджеты, наверное, будет не совсем объективно, поскольку местными они являются исключительно номинально», – считатет Дмитрий Сокол.





«В академическом плане есть такая проблема, что мы не можем проводить сравнительный анализ, говорить, что вот так и так обстоят дела в местными финансами в Беларуси, потому что по большему счету это не совсем местные бюджеты. Это средства, которыми распоряжается вертикаль власти посредством спланированного консолидированного бюджета Министерства финансов», – заключил он.







