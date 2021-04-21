Класковкий: «Лукашенко явно подыграл Путину»

– На встрече с Евгением Шевченко, своим адептом из Верховной рады, Лукашенко явно подыграл Путину, комментируя кризис вокруг Украины, перспективы урегулирования на Донбассе, – комментирует Александр Класковский. – За этим, надо думать, кроется необходимость расплачиваться за поддержку с Москвой, которой абсолютно ни к чему улучшение отношений Минска как с Украиной, так и с ЕС и США.





Так стоит ли при этом обижаться, что украинские представители больше не хотят приезжать в Минск на заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу?





Более того, сейчас в Киеве наверняка усилятся опасения, что Россия может нанести военный удар через Беларусь.





Да, Лукашенко этого явно не хочет, сопротивляется идее разместить российские военные базы в Беларуси (уже потому, что это угрожает его собственной власти). Но очевидно, что зависимость режима от Москвы после августа 2020 года резко усилилась, отбиваться от неудобных предложений все труднее.





Напротив, в надежде получить ресурсы приходится возобновлять весьма рискованную игру в дорожные карты интеграции, грозящие белорусскому суверенитету.





Москва же пользуется моментом слабости партнера, чтобы навязать свои условия, заставить плясать под свою дудку. В итоге Беларусь рискует окончательно потерять самостоятельность во внешней (а потом постепенно и во внутренней) политике, стать стопроцентным сателлитом Кремля.



