По большому счёту повестка вырисовывается такая: как не утратить реальный суверенитет Беларуси, но при этом отплатить России за поддержку после выборов и символически продемонстрировать, что Беларусь и Россия - в одном окопе против Запада, пишет телеграм-канал Беларусь в реальной политике .





Варианты с реальным углублением интеграции с единой валютой, армией и тому подобные отбросим как малореалистичные. Всё-таки у Лукашенко и у страны не так всё плохо, чтобы отдавать ядро суверенитета. А у РФ не так много рычагов и воли, чтобы решать вопрос нахрапом и откровенным принуждениям.









Остаются темы, важные для Москвы, но не особенно критичные для белорусских властей в плане суверенитета. Совместные военные учения, военная база (тут возможны разные варианты), признание Крыма (в рамках этой темы уже были некоторые движения, но они не имели продолжения и тем более отражения в СМИ). В контексте происходящей в Беларуси контрреволюции, конфронтации с Западом Минска и Москвы - это всё становится вполне реальным.





Многим к югу и западу от белорусских границ не нравилась Беларусь в виде нейтрального буфера и переговорной площадки. А сейчас, выражаясь словами бывшего зама Госсекретаря США Весса Митчелла, это будет не часть бастиона против российского нео-империализма, а самый настоящий форпост этой самой России. При этом занимающий стратегическое положение для безопасности Восточной Европы. В общем, погоды стоят предсказанные. Последствия попыток дестабилизации Беларуси были очевидны. Как говорится, если кто-то что-то поджигает, значит это кому-то нужно.



