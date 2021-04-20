Эдуарду Бабарико продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца

Эдуард Бабарико. Фото: официальный канал Виктора Бабарико

Эдуарда, который был главой предвыборного штаба Виктора Бабарико, задержали 18 июня прошлого года вместе с отцом. Эдуарда обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Правозащитники признали его политзаключенным.



